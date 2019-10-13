美媒評比遼寧艦是「全球最弱航母」　陸專家嗆：002航母會讓你們驚掉眼球

▲遼寧艦。（圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國《商業內幕》對全球航空母艦進行評比，以運作是否曾出現故障或功能缺失，造成航母最終和原先設計有落差為考核標準，選出全球7艘最爛航空母艦，而榜首便是中國大陸的遼寧艦。但此言遭大陸軍事專家反駁，直指美國媒體為了維護美國霸權，貶抑他國海軍實力，等中國完全自行建造的002型航空母艦真的服役，必會讓美媒「驚掉眼球」。

據美國《商業內幕》報導，遼寧艦前身為瓦良格號，由烏克蘭起造，卻因為經歷蘇聯解體，計畫擱置，直到1998年時，港商徐增平以打造海上賭場為由購買，最後輾轉交給北京當局，才又重新開始營建。

▲中國海軍少將尹卓也曾表示，遼寧艦拉出去就能打。（圖／CFP）



▲遼寧艦搭載24架殲-15艦載機、12架艦載直升機。（圖／CFP）



報導內文指出，遼寧號在2012年開始服役，是中國第一艘航空母艦，但在僅僅數年後，便出現失去動力的重大故障，甚至因蒸汽機爆炸，損毀艦上電力系統，從那之後，遼寧號的動力系統便一直不可靠，就如大多數來自蘇聯的基輔級航母一樣，主要用於訓練艦之用。

不過此番言論卻遭大陸軍事專家大力抨擊。據搜狐網《淺聊軍事》文章報導，中國海軍少將尹卓也曾表示，遼寧艦拉出去就能打。艦上搭載了先進的防空系統、反艦系統、電力系統。良好的保養系統也讓延長了遼寧艦的壽命。據消息稱，遼寧艦能搭載24架殲-15艦載機、12架艦載直升機，艦載機的出勤量每天能夠達到70架次左右。而且自服役後，科研人員就一直沒有停止對它的改造，如今遼寧艦絕對有超出美國媒體所認為的的戰力。

文章強調，美國媒體之所以如此宣傳，是為了維護美國的霸權，否定一些中國在軍事上取得的成績，鼓吹世上美國一家獨大。中國航空母艦建設還在蓄力階段，沒有驕人成績是正常的，等到中國完全自建的002航母交付給海軍之後，相信他們定會驚掉眼球。