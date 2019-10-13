影／時薪僅150元！　慣老闆要求「精通英日德語」　486先生怒譙：根本羞辱

記者黃可昀／綜合報導

最近臉書上流傳一則打工徵才資訊，雇主要求應徵者必須精通英文、日文、德文，還得通過1至3個月的試用期才正式聘用，重點是時薪僅最低門檻150元，引發不少爭議。對員工向來很阿莎力的486先生今天就PO文怒批，「給150這種時薪，根本是羞辱自己！」

▲某雇主竟然想用150元時薪就請到精通3外語的助理。非新聞當事者。（示意圖／記者彭懷玉拍攝）



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▲網友都不敢相信雇主開出的待遇。（圖／翻攝自爆怨公社）



據了解，一名雇主日前在「PT中部打工資訊網」貼出徵才資訊，他要找會說英、日、德三種語言的行政助理，要具備穩定性和抗壓力、良好的文書處理能力，以及優良的溝通協調能力，能迅速解決客戶的疑難雜症，文末寫著「時薪150up」，讓網友們相當震驚，直呼以這種待遇，「能請到會國語、台語、台灣國語的就偷笑了吧？」

這篇文引起廣泛討論，大部分網友都認為，會這三種語言的人早就去當家教或翻譯，何必在這裡賺150元時薪，「 我會這三種還來你這打工？」「在台灣，專業就是這麼不值錢。」「三種外語還要附帶商用外語，還要處理一堆阿哩阿紮，這在外面隨行翻譯都時薪400、500了吧。」「慣老闆正常發揮，不意外。」

▲486先生也說這根本是羞辱。（圖／翻攝自Facebook）



向來對員工福利給好給滿的486先生，今天也在臉書發表個人看法，「熟德英日三國語言，如果是我給的時薪，最少也得350。給150這種時薪根本是羞辱自己」，如果那位雇主真的很需要德英日翻譯，那應該要直接找正職，「給48000的起薪，對雙方或許是雙贏的一個職位需求」，如果是公司真的沒錢，甚至快倒閉了，「那買一支蛋蛋3（翻譯機）來翻譯算了。」

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