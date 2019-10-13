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韓國瑜搶青年票策略曝光「周一展開海選」　徐巧芯：避免成為網路嘲諷對象

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▲▼韓國瑜國政顧問團，兩岸政策白皮書發布記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜16日將正式請假投入2020總統大選的競選活動。（圖／記者洪正達攝）

記者陳俊宏／綜合報導

根據近期民調，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜支持者最弱的部分可說是年輕人選票。台北市議員徐巧芯建議，韓的發言應該更嚴謹，避免成為網路上被嘲諷的對象。國民黨青年部則透露，14日將展開青年海選徵才，11月要辦座談會，讓韓能直接和年輕人互動。

韓國瑜將在15日結束市政會議後，16日正式請假投入2020總統大選的競選活動。根據規劃，韓首波攻勢目標是先瞄準19縣市，準備以全台環島走一遍的方式，在一個月內的時間完成在各縣市的傾聽學習之旅，而大型選舉造勢活動目前則預定在每周末舉行。

除了環島之旅外，據了解，為了挽救年輕人的支持度，國民黨與韓國瑜競選辦公室合作，預計11月中旬成立「韓國瑜青年後援會」，預計將招收20歲至40歲的年輕人，由國民黨青年代表李明璇任總召，副總召有青年部副主任潘德翰、全國青工總會長林杏兒、青年團總團長田方倫3人。青年部主任蕭敬嚴為執行長，14日將展開青年徵才海選計畫，讓想幫助韓的青年都能參與這場選戰。

▼徐巧芯認為，韓國瑜應該加強發言的嚴謹程度。（圖／東森新聞）

韓國瑜搶青年票策略曝光「11月中面對面」　徐巧芯：避免成為網路嘲諷對象。（圖／東森新聞）

蕭敬嚴接受《東森新聞》訪問指出，有向韓辦反映，接下來討論青年政策的過程，也希望可以納入一些他們的意見；11月中會規劃韓與年輕人的座談會，讓年輕人可跟韓市長面對面座談。

韓國瑜在年輕人的支持度居於劣勢，徐巧芯說，韓在所有發言的嚴謹程度可能是需要再加強，避免成為網路上嘲諷的對象，「因為我們在歷次選舉都看到，如果有一個人他變成是網路上面年輕人嘲諷的對象，這對他在年輕選票上的選情是相當不利的。」

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