登山客滑落10公尺坎底　2帥警與4山青「司馬庫斯狂奔1小時」救人

▲泰崗派出所於12日早上8點28分接獲通報，位於司馬庫斯3.5K處，有高雄登山團成員因體力不支，不慎滑落到十公尺深邊坡坎底。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名高雄至新竹司馬庫斯的登山客，因體力不支不慎在原始山林裡滑十公尺深的邊坡坎底，轄區泰崗派出所獲報後，立即出動員警前往協助。2名年輕員警經歷將近1小時車程、1小時山林徒步，終於順利與傷者碰頭，並與山青們共同以人力扛擔架的方式將患者載運至登山口，再由救護車送往醫院。

新竹縣警局泰崗派出所於12日早上8點28分接獲通報，位於司馬庫斯3.5K處，有高雄登山團成員因體力不支，不慎滑落到十公尺深邊坡坎底。所長劉約忠立即指派警員李政穎、林秦宇火速趕往，劉約中並擔任聯繫救援單位與狀況回報。

▲2名年輕員警經歷將近1小時車程、1小時山林徒步，終於順利與傷者碰頭，並與山青們共同以人力扛擔架的方式將患者載運至登山口，再由救護車送往醫院。



李員、林員驅車趕抵登山口，與4名山青，終於在10時左右抵達求救地點，合力將年近70的劉姓傷者固定擔架後抬至路面，由於劉男頭部受創嚴重，現場血流不止近乎昏迷狀態，雙警與泰雅山青基於救人時間寶貴，隨即以輪流抬擔架方式原路重返，再行經2公里後由司庫族人以搬運車接駁。

為防高低起伏造成傷者擔架滑落，2警沿路緊跟，在司庫原始山林中往返徒步走了7公里，終於在11時許將傷者送至登山口，由119救護車送至榮民醫院新竹分院急救，目前已知獲救於醫院觀察中。

▲李員、林員驅車趕抵登山口，與4名山青合力救人。

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