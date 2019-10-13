貨車駕駛濃濃酒味藏不住...3度酒駕不知悔改！累犯判4月再罰3萬 　　

▲蕭男曾有2次酒駕遭判刑紀錄，但他仍不知悔改，9月又犯下同案。（圖／ET示意圖）

記者廖安莘／台中報導

台中市一名蕭姓男子過去曾有2次酒駕被判刑的紀錄，但他仍不知悔改，今年9月又酒後開車，行經東區環中東路時，因未繫安全帶遭警方攔查。當警方靠近蕭男，發現他身上有濃濃酒味，並對他進行酒測，測得酒精濃度超標。台中地院認為蕭男為累犯，因此依公共危險罪加重其刑，判刑4月，併科罰金3萬元。

判決指出，38歲的蕭姓男子2017年間曾因酒駕被判刑2月、併科罰金2萬元確定，2018年間又再度因酒駕遭判刑3月確定，但他仍不知悔改，9月10日晚間，在住處飲用威士忌酒後，羿日上午7時許，駕駛大貨車行經東區環中東路與振興路口時，因未繫安全帶被警方攔查。警方發現蕭男身上有濃濃的酒味，因此對他進行酒測，測得其濃度達每公升0.39毫克，全案依公共危險罪送辦。

台中地院審理時，法官認為蕭男前案已執行完畢，又在5年內犯下同樣的罪，屬於故意犯罪，符合累犯要件，足認蕭男不記取教訓，對刑罰適應力薄弱，因此依公共危險罪加重其刑，判處有期徒刑4月、併科罰金3萬元。

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