深夜衝苗栗秘境！白皙妹驚覺「導航銃康」倒車秒悲劇　網急喊：估狗評論有提醒

▲怪手也出動了。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和友人昨深夜駕車朝聖苗栗秘境雙峰山，怎料竟被導航帶到死路，當他們準備倒車時，車輪又卡進土裡動彈不得，在崩潰之際她憑著微弱訊號報警，最後平安下山，但仍心有餘悸，直呼「再也不去秘境了！」

「差點就成為雙十節女屍主角！」女網友在爆廢公社發文感嘆，原本她和朋友要去苗栗雙峰山，沒想到Google導航完全導到另一邊的路，眼看前方無路可走，正準備倒退時，車輪又不慎卡進土裡，呈現卡死狀態；更驚悚的是，只要一個不小心，整台車就會翻覆山谷。

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▲很多駕駛都吃過導航的虧。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

女網友無奈道，「有時候只能秉持導航是對的心態往前，等發現不對勁的時候，已經來不及了。上次我也是這樣，在白河那邊，結果導航帶我去一個很像溪流的地方，差點回不來。」

在尷尬又無助的當下，女網友靠著微弱訊號，打電話報警，幸虧該轄區警方很熟路況又機靈，他們描述完，大概就知道在哪裡了，「很感謝銅鑼雞籠派出所許所長，以及銅鑼分駐所的警員們，還有開怪手的高橋企業社許先生，在他們的救援下，我們才可以平安歸來。」

▲要搜尋「雙峯慈惠堂」。（圖／翻攝自Google地圖）

餘悸猶存的原po也直呼，「當時我覺得我真的快死了，忽然好想家」，同時她也提醒想去秘境的朋友們，如果要去雙峰山，千萬不能直接搜尋「雙峰山」，應該要將目的地設在「雙峯慈惠堂」或「銅鑼慈惠堂」。

對此，許多人心有戚戚焉，趁機抱怨道「有時候真的覺得導航很弔詭」、「我們上次去飛牛牧場，明明有大條路，導航給我導那種看不到盡頭的山路...嚇死」、「到山區開導航容易有誤差！因為山區高低不一樣，導航會以為在同一個平面，所以太偏僻不要太相信導航，尤其晚上」、「晚上導山路真的會導到懷疑人生」。

也有熱心網友直呼，「還好一切平安！晚上開車要特別注意小心」、「雙峰山怎麼會是秘境， 哪裡很陰耶」、「苗栗人都不太敢晚上上去，雖然那夜景美，但很陰啊！還好沒事」、「那個景點，Google地圖上的評論，就有很多人提醒要導航到雙峯慈惠堂了」。

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