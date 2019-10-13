專程飛深圳看NBA！管制超嚴「五星旗」禁帶入場...他歎：全場很壓抑

▲NBA深圳場入座率高達9成。（圖／受訪者提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

NBA深圳季前賽12日低調開打，儘管上海賽掀起巨大輿論風波，昨晚的入座率仍有9成，不過受近期的抵制風波影響，現場的管制程度遠高於上海場，每個人入場前包包都要打開搜查，手持的布面五星旗無法帶進場，另外有球迷向《ETtoday新聞雲》表示，整場賽事「很壓抑」，進球什麼的都不敢歡呼。

9日的NBA上海賽現場坐滿滿，這樣座無虛席的狀況也讓許多大陸網友氣結，之後網路上以「跪族籃孩」稱呼這些球迷，並號召大家罷看接下來的深圳場。自11日起就陸續有「愛國民眾」揚言，要到現場抗議NBA及勸退觀眾，深圳警方如臨大敵。

現場球迷小軒向《ETtoday新聞雲》透露，昨晚的賽事管制超嚴格，深圳警方下午就到周邊戒備，每個進場的人都要打開包包協助清查，如果高喊「愛國口號」就會被一旁的保安「關切」，「我旁邊有個人喊『莫雷傻X』、『肖華傻X』，就被關切了。」

小軒指出，當時場外還有一位「勸退跪族籃孩」的民眾，不斷高喊「請各位球迷安靜看球」，而球賽開始後，整場氣氛確實非常保守，就算是球員進球不敢歡呼，「看的很壓抑。」

至於為何堅持要親臨現場，小軒感慨表示，自己此行是專程搭機前往深圳，對於「詹皇」詹姆斯的粉絲來說，從小追到大的球星好不容易離自己這麼近，而且不用去美國看，覺得沒有理由撕票不去。不過他也透露，湖人隊三大主力（詹姆斯、安東尼•戴維斯、拉簡•朗多）在深圳賽中，打滿第一節後就沒有再上場。

▼ 湖人隊三大主力僅出場12分鐘。（圖／受訪者提供）