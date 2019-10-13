傳17日推「鴻蒙系統」新手機　華為澄清：今年年內沒有搭載計劃

▲華為在開發者大會上正式發佈鴻蒙操作系統。（圖／翻攝自「央視新聞」微信公眾號）

記者蔡儀潔／綜合報導

華為在8月的的開發者大會上，正式發表了旗下傳聞已久的操作系統鴻蒙（HarmonyOS），外界好奇該應用程式何時用在智慧型手機上，一度有傳聞稱，華為將在17日推出一款更具創新的全面屏手機，同時還有可能搭載鴻蒙系統。不過，華為12日打臉，稱該消息不屬實，今年年內都沒有推出鴻蒙作業系統手機的計劃。

▲華為Mate 30。（圖／翻攝自engadget）

據《澎湃新聞》報導，華為相關人士表示，「之前余總（華為消費者業務CEO余承東）已經說得很清楚了，今年內鴻蒙作業系統都不會用在手機上，目前還是專注于打造華為HMS生態。」

實際上，余承東9月在柏林國際電子消費品展覽會（IFA）上表示，若華為不被允許使用Google行動服務（GMS），華為將在明年初推出的P40中搭載鴻蒙系統，目前正在讓開發者把在安卓上的應用向鴻蒙系統遷移，「遷移的工作量不大，需要一點時間來做這個工作，目前已經在做了，主流應用很快會在鴻蒙系統上運行，而且體驗會更好。」

▼華為消費事業群CEO余承東。（圖／記者洪聖壹攝）

另外，華為創始人任正非近日在接受外媒採訪時，被問到「有多大的信心在接下來兩到三年內把鴻蒙打造成一個可以與蘋果系統相媲美的作業系統」，對此他回應稱，「應該不需要兩到三年。我作為領導人，說話要保守一點，不能把下面人逼得太緊，但對於他們來說，不需要這麼長時間。」

任正非強調，「我們還是希望世界不要分裂，仍然能使用穀歌作業系統。因此我們還是堅持與Google友好合作，希望美國政府能夠批准。」

▼任正非接受媒體採訪。（圖／翻攝自華為心聲社區）

至於傳聞中10月17日推出的更具創新的全面屏手機，報導稱，應該是指Nova 5T，華為將在法國等歐洲市場上線這款產品。由於Nova 5T發佈早于美國對華為的制裁，因此Nova 5T可以使用谷歌GMS應用服務，包括穀歌郵件系統、地圖、搜索、應用市場、YouTube等。

而華為最新旗艦機Mate 30則不提供穀歌GMS服務，目前華為已經對在東南亞開售的Mate30系列新機預裝了HMS服務，華為計劃在歐洲市場開售時也搭載自家的HMS服務。