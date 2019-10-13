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影／18歲嫩妹溺亡...警公告「醉酒自殺」　家屬怒嗆草草結案：女兒曾遭暴力猥褻

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記者蔡儀潔／綜合報導

雲南昆明18歲的李心草上月初溺亡，其母親陳美蓮12日po文發聲，稱警方說女兒是「醉酒自殺」，但監視器畫面顯示，李心草落水前疑在一家酒吧內，遭黑衣男子壓在身下長達25秒，隨後更是被掌摑2次，且該地離落水點僅10餘公尺。警方同晚回應稱，對案件高度重視，已成立工作組開展核查。

▲▼ 女兒被指自殺跳河　母公開生前片段質疑另有內情。（圖／翻攝自微博）

▲李心草今年僅18歲。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，死者李心草是昆明理工大學的二年級生，警方在她出事當晚聯絡陳母，稱李女與3名朋友相約自殺。不過有片段顯示，李心草生前曾與好友任某到訪酒吧，期間被一名黑衣男子壓在身上猥褻，她與好友隨後被2名男子圍在一角，其中一人掌摑死者2次，李心草不斷哭泣。

李心草表姐當晚來到警察局，發現片中所謂3名好友的衣服全是乾的，「沒有下水的跡象」。涉掌摑李女的黑衣男則表示，當晚也是第一次與她見面，自己並沒有做出任何違法行為，亦沒有施加暴力，反指死者「負能量爆棚」，強調她是自殺。

▲▼ 女兒被指自殺跳河　母公開生前片段質疑另有內情。（圖／翻攝自微博）

▲一名黑衣男子將李心草壓在身下猥褻。（圖／翻攝自微博）

對於警方事發當晚給出「相約跳江」、「醉酒自殺」的解釋，陳美蓮表示不能接受，直斥警方當晚「不積極打撈搜救、不認真調查取證、不及時驗屍查疑、不立案偵查」，便憑空做出自殺的結論。

實際上，李心草的父親在她僅9個月大時就因礦難離世，母親陳美蓮患有嚴重的心臟病。「我沒有再嫁，一手把女兒拉扯大，母女倆相依為命」，陳美蓮說，女兒就是她的驕傲，雖然家境困難，但女兒成績優異，並且立志讀研。

陳美蓮透露，就在事發當天上午，女兒還專門打電話來，稱要回家與她一起過十一國慶，事發後自己曾在女兒手機中看到，已經買好的回程車票，「如果她打算自殺，為什麼還會買好車票回家呢？」

盤龍公安局12日發佈通報，稱對案件高度重視，立即成立工作組對網民反映的情況開展核查，及時對外公佈核查結果。昆明市公安局盤龍分局政治處一名工作人員亦表示，前述案件正在調查中。

▼警方通報內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 女兒被指自殺跳河　母公開生前片段質疑另有內情。（圖／翻攝自微博）

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