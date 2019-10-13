華聞快遞／港樓市受困於「社會亂局」　中美協議難帶動

▲港鐵香港站。（圖／CFP）

《香港》樓市受困於社會亂局 中美協議難帶動

中美貿易談判達成第一階段協議，令兩國緊張關係得以緩和。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，正如「狼來了」一樣，市場不會特別雀躍，因擔心美國會否反悔，或再出現新變化，相信對股市及樓市影響不會太顯著。他認為，香港人買樓意欲減弱，主要是擔心社會亂局對就業影響，衝突事件令零售、酒店及餐飲業受挫，與貿易戰對物流、出口等層面影響不同，相信市民入市意欲不會短時間回復。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，市民焦點已「由外轉內」，轉移至將公佈的施政報告之上，若政府能提出有效措施，紓緩困擾已久的土地供應問題，以及幫助市民「上車」，對樓市將起更積極作用。（東網）

《北京》9月乘用車零售量同比下降6.5% 已連跌3個月

大陸全國乘用車市場訊息聯席會12日披露，9月乘用車市場零售178.1萬台，同比（較去年同期）下降6.5%，已連續3個月下跌。今年1-9月大陸狹義乘用車零售同比下降8.6%，9月零售同比增速稍好於8月和1-9月累計增速，由於基數因素同比降幅進一步收窄，終端消費逐步恢復，乘用車市場企穩。（澎湃新聞）

《天津》字節跳動創始人捐贈1億人民幣 設立「南開大學創新基金」

南開大學官方微信公眾號12日披露，字節跳動創始人、CEO張一鳴校友在母校南開大學設立「南開大學創新基金」，作為創新基金的發起人，張一鳴向該基金捐贈1億元（人民幣，下同）。此外，為支持學校師資和人才隊伍建設，張一鳴向南開人才建設基金捐贈1000萬元。（澎湃新聞）

▼位於北京中航廣場的字節跳動辦公大樓。（圖／CFP）

《北京》京東房產「雙十一」將投放6000套特惠房源

在12日的京東首屆科技地產大會上，京東房產方面透露，在即將到來的京東11.11全球好物節上，京東將在70城聯合超過200家開發商、投放超過6000套特惠房源，新房全款5折起，優惠額超3億元（約新台幣13億元）。京東從2017年起上線了房產業務，和碧桂園等開發商達成合作，消費者可以通過京東瞭解開發商推出的房源。（澎湃新聞）

《福建》研究推進福州、廈門海洋經濟發展示範區等工作

福建省省長唐登傑12日主持召開省政府常務會議，審議通過《福州市海洋經濟發展示範區建設總體方案（2019—2025年）》和《廈門市海洋經濟發展示範區建設總體方案（2019—2025年）》，審議《武夷山國家公園總體規劃（2017—2025年）》及5個專項規劃。會議指出，海洋是福建的特色和優勢，是高品質發展的戰略要地，大力發展海洋經濟、加快建設海洋強省是一項重要的戰略性工程。（福建日報）

《北京》9月陸車企銷量普遍止跌 外資品牌全線反彈

截至11日晚，至少已有14家大陸車企公佈了9月銷量資料。梳理發現，車市受「金九銀十」旺季影響出現小幅回暖，整體出現止跌態勢，但相比2018年同期仍是降多增少，車市仍未走出「寒冬」，新能源車企也仍受國六標準提前實施、補貼退坡影響；外資品牌表現普遍較好，在華銷量普遍增長。（澎湃新聞）

《上海》浦發銀行深耕科技金融 服務科技型企業超過3.5萬戶

浦發銀行多年來持續深耕科技金融服務，截至今年9月末，已培育、服務科技型企業超過35000戶，為科技型企業提供融資支持超過1800億元，全行投貸聯動認股選擇權立項超過300家。在北京、上海、天津、深圳、廣州、西安6家分行設立總行級科技金融中心，並配套8家科技支行+35家科技特色支行，形成專業化科技金融服務網路。（澎湃新聞）

▼浦發銀行。（圖／CFP）