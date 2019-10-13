　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／港樓市受困於「社會亂局」　中美協議難帶動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼港鐵香港站。（圖／CFP）

▲港鐵香港站。（圖／CFP）

《香港》樓市受困於社會亂局　中美協議難帶動

中美貿易談判達成第一階段協議，令兩國緊張關係得以緩和。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，正如「狼來了」一樣，市場不會特別雀躍，因擔心美國會否反悔，或再出現新變化，相信對股市及樓市影響不會太顯著。他認為，香港人買樓意欲減弱，主要是擔心社會亂局對就業影響，衝突事件令零售、酒店及餐飲業受挫，與貿易戰對物流、出口等層面影響不同，相信市民入市意欲不會短時間回復。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，市民焦點已「由外轉內」，轉移至將公佈的施政報告之上，若政府能提出有效措施，紓緩困擾已久的土地供應問題，以及幫助市民「上車」，對樓市將起更積極作用。（東網）

《北京》9月乘用車零售量同比下降6.5%　已連跌3個月

大陸全國乘用車市場訊息聯席會12日披露，9月乘用車市場零售178.1萬台，同比（較去年同期）下降6.5%，已連續3個月下跌。今年1-9月大陸狹義乘用車零售同比下降8.6%，9月零售同比增速稍好於8月和1-9月累計增速，由於基數因素同比降幅進一步收窄，終端消費逐步恢復，乘用車市場企穩。（澎湃新聞）

《天津》字節跳動創始人捐贈1億人民幣　設立「南開大學創新基金」　

南開大學官方微信公眾號12日披露，字節跳動創始人、CEO張一鳴校友在母校南開大學設立「南開大學創新基金」，作為創新基金的發起人，張一鳴向該基金捐贈1億元（人民幣，下同）。此外，為支持學校師資和人才隊伍建設，張一鳴向南開人才建設基金捐贈1000萬元。（澎湃新聞）

▼位於北京中航廣場的字節跳動辦公大樓。（圖／CFP）

▲▼北京字節跳動。（圖／CFP）

《北京》京東房產「雙十一」將投放6000套特惠房源

在12日的京東首屆科技地產大會上，京東房產方面透露，在即將到來的京東11.11全球好物節上，京東將在70城聯合超過200家開發商、投放超過6000套特惠房源，新房全款5折起，優惠額超3億元（約新台幣13億元）。京東從2017年起上線了房產業務，和碧桂園等開發商達成合作，消費者可以通過京東瞭解開發商推出的房源。（澎湃新聞）

《福建》研究推進福州、廈門海洋經濟發展示範區等工作

福建省省長唐登傑12日主持召開省政府常務會議，審議通過《福州市海洋經濟發展示範區建設總體方案（2019—2025年）》和《廈門市海洋經濟發展示範區建設總體方案（2019—2025年）》，審議《武夷山國家公園總體規劃（2017—2025年）》及5個專項規劃。會議指出，海洋是福建的特色和優勢，是高品質發展的戰略要地，大力發展海洋經濟、加快建設海洋強省是一項重要的戰略性工程。（福建日報）

《北京》9月陸車企銷量普遍止跌　外資品牌全線反彈

截至11日晚，至少已有14家大陸車企公佈了9月銷量資料。梳理發現，車市受「金九銀十」旺季影響出現小幅回暖，整體出現止跌態勢，但相比2018年同期仍是降多增少，車市仍未走出「寒冬」，新能源車企也仍受國六標準提前實施、補貼退坡影響；外資品牌表現普遍較好，在華銷量普遍增長。（澎湃新聞）

《上海》浦發銀行深耕科技金融　服務科技型企業超過3.5萬戶

浦發銀行多年來持續深耕科技金融服務，截至今年9月末，已培育、服務科技型企業超過35000戶，為科技型企業提供融資支持超過1800億元，全行投貸聯動認股選擇權立項超過300家。在北京、上海、天津、深圳、廣州、西安6家分行設立總行級科技金融中心，並配套8家科技支行+35家科技特色支行，形成專業化科技金融服務網路。（澎湃新聞）

▼浦發銀行。（圖／CFP）

▲▼浦發銀行 。（圖／CFP）

ET快訊
台妹「長灘島一條線」護照被公開！真實姓名、身分全曝光
韓國瑜開戰：蔡英文來一場兩岸辯論！時間、地點給妳選
女模上節目「長髮突被剪掉30公分」崩潰！爆哭走人氣到昏倒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港立法會16日復會　港府喊話：懇請議員確保有序運作

傳17日推「鴻蒙系統」新手機　華為澄清：今年年內沒有搭載計劃

華聞快遞／港樓市受困於「社會亂局」　中美協議難帶動

習近平訪尼泊爾　是否將簽「尼版送中條例」受矚目

台青西遊記／麻辣花生、枸杞變「法式餅乾」 LV、屁桃君搶著跟他合作

鄱陽湖大枯水「湖面龜裂」　水底千年遺跡「落星墩」重現陽光下

邀台參與「帶路文化」　廣東「南海一號」兩岸交流基地掛牌

快訊／廣西玉林深夜地震…芮氏規模5.2「香港、廣東有感」　網嚇傻：以為見鬼了

16歲女高中生健檢沒拿報告　醫一看檢查結果「深夜衝她家」狂按門鈴

香港各區遊行「水炮車進駐」深水埗警署　示威者轉往荔枝角

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

4歲和養父母相遇！萌娃真情告白　甜喊：初次見面「我心就愛上妳了」

破人類2小時障礙！肯亞選手創新頁　基普喬蓋1小時59分40秒跑完馬拉松

港立法會16日復會　港府喊話：懇請議員確保有序運作

傳17日推「鴻蒙系統」新手機　華為澄清：今年年內沒有搭載計劃

華聞快遞／港樓市受困於「社會亂局」　中美協議難帶動

習近平訪尼泊爾　是否將簽「尼版送中條例」受矚目

台青西遊記／麻辣花生、枸杞變「法式餅乾」 LV、屁桃君搶著跟他合作

鄱陽湖大枯水「湖面龜裂」　水底千年遺跡「落星墩」重現陽光下

邀台參與「帶路文化」　廣東「南海一號」兩岸交流基地掛牌

快訊／廣西玉林深夜地震…芮氏規模5.2「香港、廣東有感」　網嚇傻：以為見鬼了

16歲女高中生健檢沒拿報告　醫一看檢查結果「深夜衝她家」狂按門鈴

香港各區遊行「水炮車進駐」深水埗警署　示威者轉往荔枝角

亞錦賽／中華隊規劃棒次　旅外三星共組中心打線

港立法會16日復會　港府喊話：懇請議員確保有序運作

傳17日推「鴻蒙系統」新手機　華為澄清：今年年內沒有搭載計劃

米塔+哈吉貝影響　「國慶鳥」灰面鵟鷹主力近2周無法來台

湖人最擔心的事...　戴維斯中國賽弄傷手指首節退場

哈吉貝襲日「9死15失蹤126傷」　千毫米雨量淹沒關東…災情現場曝光！

20人KTV叫囂！屁孩飆5字經「嗆你啦」　警霸氣過肩摔：公共場所你敢罵警察

鄰半夜通報「對面門開著」…白人警開2槍　黑人女自家臥室遭擊斃

洗澡一開水竟觸電！　獨居妹子被「電到手抖」：連流出來的水也有電

台灣大賽／廖乙忠總冠軍賽先發投手　締造自主培訓第一人

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

大陸熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

嫩妹遭色男猥褻　市民竟冷眼圍觀

女工墜下汙水池！老公、同事「6人全身亡」

即／廣西玉林深夜地震　芮氏規模5.2

推兩岸帶路文化　南海一號基地掛牌

推兩岸帶路文化　南海一號基地掛牌

曾參與示威！香港15歲少女成「全裸浮屍」

女友曾是AV女優　25歲男崩潰…

3分鐘化解警民對立　網讚：真正的港警

老漢電熱棒自殘　他嚇歪：都是燒焦味！

大陸明年1日起開放資本市場　證監會證實了

台青西遊記 LV都愛的法式餅乾

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

更多熱門

相關新聞

Apple股價創下52週以來新高

中美貿易協議稍早完成「具有成效的」第一階段協議，為美國整體股市帶來了顯著成長，而先前受到中美貿易影響的Apple也在第一階段協議完成後，在盤中交易中創下52週新高，每股來到237.64美元，收盤價為236.21美元，這是自今年1月跌破150美元以來的可觀漲幅；每股236.21美元使Apple的市值達到1.067萬億美元。

美中可能達部分協議　喊停加稅有望

英業達9月營收近三月新高　Q4下修約5%

陸商務部：敦促美方停止說三道四

陸進口商再購「60萬噸美大豆」

關鍵字：

中美貿易香港房價香港樓價香港房地產乘用車零售量字節跳動張一鳴南開大學

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

LV向YG娛樂求償674億

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

女嬰出生2天遭遺棄荔枝園　獲救時…螞蟻爬滿身

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

女深夜騎車自撞　腦漿噴濺不治

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面