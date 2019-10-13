頭頂綠綠20年！大學組長驚見「緊貼照」崩潰...狂砸小王車　被嗆：心胸狹窄

▲他無意間得知自己戴了20多年的綠帽，氣炸狂砸小王車。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

在台中一間大學擔任組長的男子阿正（化名），20多年前與妻子結婚，孰料，結婚沒幾年妻子竟與男同事發展出超友誼，還相約出遊自拍下親密照。阿正氣炸用鐵鎚砸爛男同事的車，還傳送電子郵件給全校師生，稱「停車場遭人惡意砸車」，這一齣自導自演的戲碼被識破後，阿正被判處拘役55日，公懲會記過1次。

根據判決書，阿正主張，與妻子在1993年結婚，過了4年幸福美滿的生活後，卻無意間發現妻子時常與胡姓男同事單獨出遊，甚至是過夜，他趕緊質問妻子，這才得知自己戴了一頂綠帽，而小王胡男則是保證絕不再與人妻有任何不正當交往。他念及夫妻之情並未對2人提出訴訟。

孰料，阿正2017年12月間竟在家中電腦發現多張妻子與胡男的出遊照，2人足跡更遍及台南烏山頭水庫、苗栗西湖、台中武陵農場，照片中不乏摟肩、摟腰、臉頰互貼、身體依偎等親暱姿態，讓他氣得直問，結果妻子坦承與胡男交往中，還單獨同房過夜，他當場氣炸。

阿正實在吞不下這口氣，2018年1月底帶著鐵槌狠砸胡男停在大學停車場的汽車，還傳送電子郵件給全校師生，稱學校停車場遭惡意人士砸車！結果這一齣自導自演的戲碼，經警方及大學調閱監視器後戳破，阿正被依毀損罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5千元，日前再被公務員懲戒委員會記過一次。

阿正不甘心就這麼敗下陣來，決定提起民事訴訟，向胡男求償100萬元。胡男辯稱，阿正的指控全是子虛烏有的情節，他只是曾經傾聽人妻的心事，合照是人妻要求留念，委屈時可以回想聊天內容紓解，還嗆阿正「心胸狹小的性格可見一斑」。

但台中地方法院審理後，不採信胡男的說詞，判他應賠償阿正20萬元，台中高分院也將胡男的上訴駁回，全案確定。

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