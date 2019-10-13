南韓總理李洛淵下周訪日！出席德仁天皇即位儀式　可能與安倍會談

▲ 消息人士透露，南韓總理李洛淵辦公室今日稍晚會再公布更多細節。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本22日即將舉辦天皇德仁（Naruhito）的即位儀式「即位禮正殿之儀」，但南韓總統文在寅日前已確定不會出席。青瓦台今（13日）表示，總理李洛淵（Lee Nak-yon）將於本月22日至24日出訪日本，並以南韓政府代表的身分出席即位儀式。

事實上，青瓦台官員11日就曾透露，文在寅並不會出席即位儀式，因為日韓爭端仍未取得進展，且日方也沒有改變策略的意圖，這對他來說，即便出席即位儀式，未必能獲得外交成就，也大大提高李洛淵出席的可能性。如今，李洛淵確定訪日，期間很有可能與日本首相安倍晉三舉行會談，但能否就此解決日韓爭端仍有待關注。

先前報導指出，日本邀請大約200個國家地區或國際機構的重要人士訪日出席儀式，首相安倍晉三也安排與約50個國家政要會談。目前已確定中國國家副主席王岐山、土耳其總統艾爾段（Recep Erdogan）、緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等人都會出席；各國王室方面，英國查爾斯王子（Prince Charles）、沙烏地阿拉伯的王儲穆罕默德也會到場。

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