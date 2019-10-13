美中結束貿易戰「非常接近」　川普：將達成「偉大協議」

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

美國總統川普當地時間11日表示，美中兩國已經「非常接近」結束貿易戰，當前是一個非常重要的階段。他說，美中經貿磋商取得了實質性的第一階段成果，這對美中兩國和世界都是重大利好，美中兩國將達成一個「偉大的協議」，其意義將超越關稅問題本身。

根據《澎湃新聞》，川普當天在白宮橢圓形辦公室會見了中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，隨後回答了中國媒體記者的提問，他在回答新華社記者提問時說，「我認為我們已非常接近（結束貿易戰）。我認為當前是一個非常重要的階段。」

他說，自己完全贊同中方所說的處理好中美經貿關系有利於中國，有利於美國，也有利於世界的和平與繁榮。正因如此，「全世界都密切關注著（中美經貿磋商）。」

▲川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

川普在回答其他媒體的提問時表示，「平心而論，我給中國極大的贊譽。因為過去25到30年間他們發展得非常好，包括和美國的交往，現在我們正在一起做一些事情，並以公平的方式做到這一點。」

川普強調，「我讚揚他們在過去30年中所做的事情，所取得的巨大讚譽」，「我不怪中國，我責怪代表我們國家的人。現在我們達成了一項協議，我認為將會對中國很好，對美國也很好。」

川普也說，美中雙方經貿磋商已進行一年多，中方團隊堅定不移，表現出色，中國人民應為自己的磋商團隊感到驕傲。他還表示，雙方在磋商過程中有了較好的相互瞭解，美方團隊成員尊重中方團隊。

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