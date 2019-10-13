台妹「長灘島一條線」爆紅　真實身分曝光...網一看傻眼了

▲台女遊菲律賓太暴露被捕。（圖／翻攝自臉書／Winston Rabe Pagaura）

記者張嘉晏／綜合報導

一名台灣女子日前在長灘島穿著「一線天」比基尼，清涼的幾塊布遮不住她的下體，引起當地民眾注視，進而遭警方開罰，「長灘島一條線」還因此登上Google關鍵字。這名女子的真實身分也隨之曝光，讓網友看傻。

這名20幾歲的女子在9日和10日都被當地居民和其他觀光客拍下清涼身影，警方認為她所穿的根本就是一條繩子，因此依禁止遊客拍攝和展示「淫穢」照片的規定，開罰2500比索（約新台幣1478元）。事後甚至還有網友表示，在長灘島從事旅遊業的朋友也因為此事被叫去警局開會。

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不料有網友發現，其實這名女子和男友的真實身分，早在11日就被菲律賓新聞台揭露了。只見新聞公開貼出兩人的護照內頁，姓名、正面照、護照號碼及生日等個資全都露，完全沒有打馬賽克，震驚網友。

▲「長灘島一條線」真實身分 。（圖／翻攝自YouTube／News5Everywhere）

不少網友都相當驚訝女子和男友的資料就這樣隨意被公開，紛紛表示傻眼，「完全不在意外國人的個資耶」、「賓賓也太屌，護照所有資訊全都露欸」、「可以這樣秀個資的喔……」。

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