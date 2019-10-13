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戀童癖逞獸慾後「崩潰大哭」　7歲女童不知被蹂躪…天真關心：你還好嗎？

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▲▼ 女童,女孩,孤單,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲澳洲7歲女童遭到性侵，還天真詢問加害者「還好嗎？」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲布里斯班（Brisbane）傳出一起可怕的性侵案件，27歲的費里（Sterling Free）在連鎖賣場Kmart誘惑一名7歲女童，把孩子帶到偏僻的地方性侵。他發洩獸慾後後悔不已，忍不住在車上嚎啕大哭。此時，年幼的受害者仍然不知道發生什麼事，天真詢問，「你還好嗎？」

監視器畫面顯示，費里2018年12月8日造訪Kmart，身穿黑衣，戴著棒球帽與太陽眼鏡，在粉紅玩具區徘徊20分鐘左右，一看見女童，就要對方「跟我來」，然後一路把孩子帶出店面，開車到30分鐘路程以外的浮石通道（Pumicestone Passage）附近犯案。

▲▼女童、兒童、孩童、孩子、家庭、幼兒。（圖／翻攝自pakutaso）

▲女童在賣場被誘拐上車。（示意圖／Pakutaso）

《信使郵報》（The Courier Mail）報導，費里在車上性侵女童後，開車把孩子送回賣場，途中想到自己的行為，感到非常後悔，忍不住崩潰大哭。此時，坐在副駕駛座的小女孩竟轉過頭，天真地詢問，「你還好嗎？」

據了解，受害者的母親一發現孩子不見，嚇得大哭顫抖，跑到服務櫃台求助，看見女童終於出現才鬆一口氣。她回家後，發現女兒背上多出2條很長的抓痕，衣服上也沾到奇怪液體，嚇得趕緊報警處理。警方立即投入調查，2天後就逮到嫌犯。

▲▼孩子,小孩,兒童,憂鬱,自閉症,害怕,膽小,亞斯柏格。（圖／翻攝自pixabay）

▲女童媽媽指出，再長的刑期都沒有辦法彌補女兒受到的傷害。（示意圖／Pixabay）

根據法庭文件，費里身為一對雙胞胎女孩的父親，是一名戀童癖和色情片成癮者，無法控制衝動。辯護律師厄文（Shaune Irving）說，客戶一開始只是去購物，看見小女孩才失去控制，「他去那裡不是為了犯罪，那些冒犯是他自己的行為的結果。」

皇家檢察官吉爾瑞（Judy Geary）指出，費里的行為「無恥、堅決、蓄意且具有掠奪性」，已經對小女孩造成「重大影響」，「他用女孩來滿足自己的性慾。」法官迪克（Julie Dick）於11日開庭時表示，此案是「每一名家長的惡夢」，她依剝奪自由、以不道德目的對待兒童、猥褻12歲以下兒童等罪名，宣判費里8年有期徒刑。

《澳洲新聞》報導，費里透過律師聲明，「我奪走她的天真，嚇壞她的家人，我希望判決能夠給予她和家人一個了結，我只能說對不起，我知道這不夠好，我無法想像我造成的痛苦與恐懼。」受害者的母親表示，女兒一直都明白陌生人的危險，可是費里假裝友善，誘騙孩子，「任何小孩都不應該經歷這種創傷，沒有任何長度的刑期能夠彌補後續影響。」

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