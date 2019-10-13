鄰半夜通報「對面門開著」…白人警開2槍　黑人女自家臥室遭擊斃

▲德州警察未表明身分即開槍。（圖／翻攝自YouTube／WFAA）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州再度發生警察誤殺事件，一名黑人女性在親戚家中幫忙照顧孩子，結果忘記將家門關上，鄰居誤以為有人闖入，所以報警請警察前來查看，沒想到警察在尚未確認身分的狀況下，直接隔著窗戶開槍打死了在臥室內的女子。該名開槍員警目前已暫停職務，該社區居民則群起抗議，要求警局給交代。

綜合外媒報導，德州沃思堡（Fort Worth）警方12日凌晨接到通報，表示有間房子的室內燈亮著，但是大門沒有關，通報人希望警察可以前去查看。而根據曝光的影片，一名白人員警到場後似乎未先敲門確定屋內是否有人，而是直接拿著手電筒四處查看，接著警察突然看到漆黑的窗內有人影，大喊一聲「把手舉起來」後，隨即朝屋內開2槍，28歲的傑佛遜（Atatiana Jefferson）當場中彈身亡。

▲遭槍殺身亡的傑佛遜（左）。（圖／翻攝自Facebook／Shaun King）



通報者史密斯（James Smith）表示，他半夜看到對門鄰居的客廳燈亮著，但是只有關上紗門，裡面的大門並沒有關上，「我覺得很奇怪，他們從未做過這種事，所以直接撥打警局的非緊急電話，希望他們可以派人來檢查看看。」根據監視器畫面，警察到場後並未敲門，也沒有向屋內人員表示身分。

該名員警開槍後立刻衝進屋內，儘管進行急救但傑佛遜仍回天乏術。後來警察在臥室內找到兩把手槍，但被害者家屬表示，擁槍是美國人民的權利，並不能代表當時傑佛遜真的拿著這把槍。史密斯也說，如果警察在一開始就對屋內表明身分，也許就不會發生這種事了。

傑佛遜的姑姑表示，當時他請傑佛遜來替他照顧孩子，沒想到居然讓他在自家臥室被開槍打死，「我要求還給我們一個公道，但這個公道也換不回傑佛遜的生命。」目前該名員警被停職處分，而當地社區也發起抗議，認為傑佛遜是遭到「謀殺」，要求警局進行公開透明的審判。

►女警誤殺鄰居案「關鍵證人慘死」！ 嘴胸近距離中彈不治

►親哥被女警誤殺！18歲少年顫抖哽咽「緊緊擁抱她」：我原諒妳了

►走錯門射殺黑人鄰居！前女警依謀殺罪判刑10年：每天都很後悔

►生火了！連我媽都用到發光

