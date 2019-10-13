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打通「一帶一路」　習近平訪尼泊爾「中尼鐵路」受關注

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拉日鐵路（圖／翻攝自中新網）

▲「中尼鐵路」為拉日鐵路的延伸（圖／翻攝自中新網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平12日訪問尼泊爾，最為大陸「一帶一路」政策的相關國家，習近平此行是否會促成兩國鐵路建設的進一步發展，受到外界矚目。事實上，大陸青藏鐵路線拉日鐵路的延長線，從日喀則延伸540公里，延伸至兩國邊境的吉隆縣的「中尼鐵路」預計2020年動工。

尼泊爾總統班達里曾在去年4月，為出席「一帶一路」國際高峰論壇訪問北京。此外，尼國總理於去年6月訪問大陸時，簽署的兩國聯合聲明中寫道，「雙方同意加快落實兩國政府關於在『一帶一路』倡議下開展合作的諒解備忘錄，加強口岸、公路、鐵路、航空、通信等方面互聯互通，打造跨喜馬拉雅立體互聯互通網路。」

此外，聯合聲明也提到，「雙方對簽署鐵路合作備忘錄表示滿意，強調該備忘錄是中尼合作歷史中最重要的倡議，相信將為兩國跨境互聯互通開啟新時代。雙方同意充分發揮兩國鐵路部門間長期溝通機製作用，進一步加強鐵路領域合作。中方願向尼方提供技術、人才培養等多方面的支持。」

▲大陸國家主席習近平4月29日在北京人民大會堂同尼泊爾總統班達里舉行會談。（圖／翻攝自《新華網》）

▲大陸國家主席習近平4月29日在北京人民大會堂同尼泊爾總統班達里舉行會談。（圖／翻攝自《新華網》）

「中尼鐵路」的建成，除了「一帶一路」的效益外，對尼泊爾的國際經濟戰略也有所影響。加德滿都的特里布萬大學經濟學教授辛格說，中尼鐵路一旦開通，不僅可以減少尼泊爾在過去10年中對印度的依賴，還將使尼泊爾擁有從中國高速發展的經濟中受惠的機會。

此外，2015年印度禁止向尼泊爾運輸石油，使得長期依賴印度運輸線的尼泊爾經濟和人們生活突然發生危機，緊急請求中國支援其汽油，但公路運輸的時間長、運量低，使尼泊爾更渴望有運輸量巨大的中尼鐵路。

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