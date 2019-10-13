哈吉貝襲日「9死15失蹤126傷」　千毫米雨量淹沒關東…災情現場曝光！

記者林瑩真／編譯

今年第19號颱風哈吉貝路徑橫掃日本，目前已經影響至東北、關東地區，光是這2天就下了超過1000毫米的雨量，是一年降雨量的3、4成，導致東京都、埼玉縣、栃木縣、福島縣等地紛紛傳出淹水災情，居民們則將淹水畫面上傳推特。

綜合日媒報導，受哈吉貝強颱影響，東北、關東地區已經有14條河川氾濫，包括千曲川、多摩川、都幾川、田川、秋山川、荒川、永野川、蛇尾川、久慈川、宇多川、新田川、夏井川、阿武隈川、吉田川等。

多達14條河川氾濫，也導致東京都、埼玉縣、栃木縣、茨城縣、福島縣、宮城縣淹水災情特別嚴重。例如東京世田谷區的一間醫院3樓以下全都被水淹沒，170名病患只能到3樓以上避難；埼玉縣一間老人院則被水淹成孤島，包含看護人員約260人都在等待直升機救援；千葉縣則有3.4萬的住宅因此損壞。

淹水災區的居民則拍下現場上傳推特，像是避難至家中二樓陽台，洪水已經淹到各家一樓屋頂；住宅停車場的車輛幾乎被滅頂；河川暴漲導致一部分的路面消失，另外也有大樹、建築物被強風吹塌的災情，交通中斷讓人塞在車站的情況。

哈吉貝成為日本61年來最強颱，目前造成至少9人死、15人失蹤、126受傷，首都圈23萬戶停電，8縣的1.3萬戶停水。日本氣象廳呼籲，若民眾所處地區出現淹水災情，最好爬到家中二樓「垂直避難」，確保生命安全。

更多災情畫面→https://matome.naver.jp/odai/2157085349088931801

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