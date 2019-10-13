傳奇壽司師傅打造「荒木」餐廳…突遭拔米其林3星　徒弟：是恥辱

▲傳奇壽司師傅荒木水都弘（Araki Mitsuhiro）。（圖／翻攝自Araki）



記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦知名米其林餐廳「荒木」（Araki）無預警被拔掉3顆星，原來是主廚荒木水都弘（Araki Mitsuhiro）決定將餐廳交給徒弟，自己重新在香港另起爐灶。而接班的徒弟則表示，這是一個「恥辱」，但也尊重米其林的決定，因為代表著餐廳將迎來全新的開始。

位在倫敦梅費爾（Mayfair）的「荒木」是由傳奇壽司師傅荒木親自打造，從2017年開始均獲得米其林3星評價。原本荒木在東京都銀座區就擁有一間米其林3星餐廳，但為了準備到倫敦念書的女兒，荒木毅然決定關掉餐廳，直接舉家搬至倫敦重新開始。

在這個僅有10個座位的小店裡，儘管每份套餐要價310英鎊（約台幣11619元），但荒木用當地漁獲打造與日本截然不同的壽司，讓餐廳開業短短一年就得到米其林2星肯定，也成為倫敦第一間獲得3星肯定的日式餐廳。

荒木在今年3月搬到香港，決定在當地開一間新餐廳，而位在倫敦的「荒木」則由他的徒弟劉馬蒂（Marty Lau）接手，結果米其林指南也立刻撤銷「荒木」的3星。劉馬蒂向CNN表示，雖然感到非常「恥辱」，但他尊重米其林的決定，也認為這是個公平的判決，「這是創辦人荒木師傅離開後的全新開始，我會接受米其林的挑戰，繼續證明自己。」

劉馬蒂樂觀表示，很多廚師相當重視米其林星等，但絕望並不會讓人有更多收穫，「我們總是把來荒木的客人放在首位，總有一天他們會來重新評價。」目前荒木仍有很多固定光臨的饕客，劉馬蒂說，「荒木師傅已經把餐廳交給我們，這個從一開始就跟著他的團隊，我們會把握機會，重新贏回自己的榮耀，而不是活在荒木師傅的光環下。」

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