習近平訪尼泊爾　是否將簽「尼版送中條例」受矚目

▲大陸國家主席習近平12日在加德滿都總統府會見尼泊爾總統班達里。 （圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平12日抵達尼泊爾首都加德滿都，開始對該國進行國是訪問，這是大陸國家主席時隔23年再次訪尼。外界關注習近平此行是否會促成中尼簽署素有「尼版送中條例」之稱的引渡條例，進而對在尼國的藏人形成壓力。《法廣》根據關注流亡藏人的人權組織報導，對兩國可能簽署引渡條約感到擔憂。

《法廣》指出，國際聲援西藏運動布魯塞爾辦公室負責人文森·麥當（Vincent metten）表示，中國大陸與尼泊爾雙方有關引渡條約的談判由來已久，這是北京多年來的強烈願望。

報導指出，尼泊爾目前居住着約兩萬多名藏人，部分是在1959年追隨其西藏精神領袖達賴喇嘛至此，之後不斷有藏抵達尼泊爾，使得這裡有土生土長的兩三代的流亡藏人。

▲中尼兩國是否簽署引渡條例受到矚目。（圖／翻攝自《新華社》）

尼國總理卡德加·普拉薩德·夏爾馬·奧利（खड्ग प्रसाद शर्मा ओली）2018年訪問大陸時，曾與陸方發表14項的聯合聲明，其中包括「盡早商簽雙邊司法協助條約和引渡條約，加強邊界管理，共同打擊非法越界和跨境犯罪。」

習近平12日抵達加德滿都時指出，中國和尼泊爾山水相連、世代友好。建交64年來，兩國秉持和平共處五項原則，傳承傳統友誼，樹立了不同制度和大小國家相互尊重、平等相待的典範。他說，「我期待著同尼泊爾領導人暢敘友好，共話合作。希望通過這次訪問，提升中尼關係，加強兩國互聯互通，為兩國人民帶來更多福祉。」

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