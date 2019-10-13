　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習近平訪尼泊爾　是否將簽「尼版送中條例」受矚目

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲10月12日，大陸國家主席習近平在加德滿都總統府會見尼泊爾總統班達里。 （圖／翻攝自《新華社》）

▲大陸國家主席習近平12日在加德滿都總統府會見尼泊爾總統班達里。 （圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平12日抵達尼泊爾首都加德滿都，開始對該國進行國是訪問，這是大陸國家主席時隔23年再次訪尼。外界關注習近平此行是否會促成中尼簽署素有「尼版送中條例」之稱的引渡條例，進而對在尼國的藏人形成壓力。《法廣》根據關注流亡藏人的人權組織報導，對兩國可能簽署引渡條約感到擔憂。

法廣》指出，國際聲援西藏運動布魯塞爾辦公室負責人文森·麥當（Vincent metten）表示，中國大陸與尼泊爾雙方有關引渡條約的談判由來已久，這是北京多年來的強烈願望。

報導指出，尼泊爾目前居住着約兩萬多名藏人，部分是在1959年追隨其西藏精神領袖達賴喇嘛至此，之後不斷有藏抵達尼泊爾，使得這裡有土生土長的兩三代的流亡藏人。

▲大陸國家主席習近平12日在加德滿都總統府會見尼泊爾總統班達里。（圖／翻攝自《新華社》）

▲中尼兩國是否簽署引渡條例受到矚目。（圖／翻攝自《新華社》）

尼國總理卡德加·普拉薩德·夏爾馬·奧利（खड्ग प्रसाद शर्मा ओली）2018年訪問大陸時，曾與陸方發表14項的聯合聲明，其中包括「盡早商簽雙邊司法協助條約和引渡條約，加強邊界管理，共同打擊非法越界和跨境犯罪。」

習近平12日抵達加德滿都時指出，中國和尼泊爾山水相連、世代友好。建交64年來，兩國秉持和平共處五項原則，傳承傳統友誼，樹立了不同制度和大小國家相互尊重、平等相待的典範。他說，「我期待著同尼泊爾領導人暢敘友好，共話合作。希望通過這次訪問，提升中尼關係，加強兩國互聯互通，為兩國人民帶來更多福祉。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
台妹「長灘島一條線」護照被公開！真實姓名、身分全曝光
韓國瑜開戰：蔡英文來一場兩岸辯論！時間、地點給妳選
女模上節目「長髮突被剪掉30公分」崩潰！爆哭走人氣到昏倒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港立法會16日復會　港府喊話：懇請議員確保有序運作

傳17日推「鴻蒙系統」新手機　華為澄清：今年年內沒有搭載計劃

華聞快遞／港樓市受困於「社會亂局」　中美協議難帶動

習近平訪尼泊爾　是否將簽「尼版送中條例」受矚目

台青西遊記／麻辣花生、枸杞變「法式餅乾」 LV、屁桃君搶著跟他合作

鄱陽湖大枯水「湖面龜裂」　水底千年遺跡「落星墩」重現陽光下

邀台參與「帶路文化」　廣東「南海一號」兩岸交流基地掛牌

快訊／廣西玉林深夜地震…芮氏規模5.2「香港、廣東有感」　網嚇傻：以為見鬼了

16歲女高中生健檢沒拿報告　醫一看檢查結果「深夜衝她家」狂按門鈴

香港各區遊行「水炮車進駐」深水埗警署　示威者轉往荔枝角

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

4歲和養父母相遇！萌娃真情告白　甜喊：初次見面「我心就愛上妳了」

破人類2小時障礙！肯亞選手創新頁　基普喬蓋1小時59分40秒跑完馬拉松

港立法會16日復會　港府喊話：懇請議員確保有序運作

傳17日推「鴻蒙系統」新手機　華為澄清：今年年內沒有搭載計劃

華聞快遞／港樓市受困於「社會亂局」　中美協議難帶動

習近平訪尼泊爾　是否將簽「尼版送中條例」受矚目

台青西遊記／麻辣花生、枸杞變「法式餅乾」 LV、屁桃君搶著跟他合作

鄱陽湖大枯水「湖面龜裂」　水底千年遺跡「落星墩」重現陽光下

邀台參與「帶路文化」　廣東「南海一號」兩岸交流基地掛牌

快訊／廣西玉林深夜地震…芮氏規模5.2「香港、廣東有感」　網嚇傻：以為見鬼了

16歲女高中生健檢沒拿報告　醫一看檢查結果「深夜衝她家」狂按門鈴

香港各區遊行「水炮車進駐」深水埗警署　示威者轉往荔枝角

亞錦賽／中華隊規劃棒次　旅外三星共組中心打線

港立法會16日復會　港府喊話：懇請議員確保有序運作

傳17日推「鴻蒙系統」新手機　華為澄清：今年年內沒有搭載計劃

米塔+哈吉貝影響　「國慶鳥」灰面鵟鷹主力近2周無法來台

湖人最擔心的事...　戴維斯中國賽弄傷手指首節退場

哈吉貝襲日「9死15失蹤126傷」　千毫米雨量淹沒關東…災情現場曝光！

20人KTV叫囂！屁孩飆5字經「嗆你啦」　警霸氣過肩摔：公共場所你敢罵警察

鄰半夜通報「對面門開著」…白人警開2槍　黑人女自家臥室遭擊斃

洗澡一開水竟觸電！　獨居妹子被「電到手抖」：連流出來的水也有電

台灣大賽／廖乙忠總冠軍賽先發投手　締造自主培訓第一人

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

嫩妹遭色男猥褻　市民竟冷眼圍觀

女工墜下汙水池！老公、同事「6人全身亡」

即／廣西玉林深夜地震　芮氏規模5.2

推兩岸帶路文化　南海一號基地掛牌

推兩岸帶路文化　南海一號基地掛牌

曾參與示威！香港15歲少女成「全裸浮屍」

女友曾是AV女優　25歲男崩潰…

3分鐘化解警民對立　網讚：真正的港警

老漢電熱棒自殘　他嚇歪：都是燒焦味！

大陸明年1日起開放資本市場　證監會證實了

台青西遊記 LV都愛的法式餅乾

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

更多熱門

相關新聞

習近平會見莫迪　參訪古寺廟群

大陸國家主席習近平11日前往印度進行第二次非正式會晤，並於金奈會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。期間，莫迪陪同習近平參觀馬馬拉普拉姆（Mahabalipuram）古寺廟群，並親自做講解，兩人邊走邊談，進行深入交流。

川普：習近平是「偉大的領導人」

印度2000學生「戴習近平面具」歡迎到來！

習近平今離京　出訪印度、尼泊爾

習近平：列索羅門為民眾組團出境旅遊目的地

關鍵字：

習近平尼泊爾加德滿都

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

LV向YG娛樂求償674億

驚見妻手機「一直做愛」！夫告通姦失敗　法官說原因

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

女模上節目「長髮突被剪掉30cm」崩潰昏倒

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

女嬰出生2天遭遺棄荔枝園　獲救時…螞蟻爬滿身

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

女深夜騎車自撞　腦漿噴濺不治

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面