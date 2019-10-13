強颱逼潰日本第一長河…新幹線浸水、橋樑崩塌！災民靠直升機吊救逃難

千曲川危ないです！上田電鉄鉄橋が落ちました！#千曲川 #台風被害 #台風21号 pic.twitter.com/rZcWtJnm2I— Kuniharu Wakabayashi (@Kuniharu_Waka) October 12, 2019
記者林瑩真／編譯
今年第19號颱風哈吉貝侵襲日本，成為日本61年來最強颱，造成至少9人死、15人失蹤、126受傷，首都圈23萬戶停電，8縣的1.3萬戶停水。另外，哈吉貝帶來超過1000毫米的大雨，導致長野縣的千曲川氾濫、堤防潰堤，目前JR東日本的新幹線已經被淹沒。
綜合日媒報導，由於千曲川屬於「信濃川水系」，信濃川則是日本第一長河川，流域面積為日本第三大，如今因颱風哈吉貝豪雨氾濫，造成廣大地區的淹水災情，已經達到第5階段的警戒程度。
長野 千曲川氾濫 流域の広い範囲で浸水 自衛隊ヘリが救助活動https://t.co/gYK1W7rNVH#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/ADVz2rNq2W— NHKニュース (@nhk_news) October 13, 2019
報導指出，因為堤防潰堤，許多靠近河川的住宅一樓已經被淹沒，住戶們只能在二樓的陽台揮手求救。對此，自衛隊也出動直升機，救援仍在災區的居民。氣象廳也呼籲，災區居民應該以保全自己性命為最優先。
目前最新情況，千曲川沿途的一處橋樑崩塌，護岸以及道路的一部分通通被河川吞噬消失，附近住宅、田地也被河水入侵，嚴重情況甚至無法確認情況。
另外，JR東日本也發出聲明，因為千曲川氾濫的緣故，長野市赤沼的新幹線車廂已經被水淹沒，並且由於淹水情況嚴重，工作人員無法靠近，更加難以判斷詳細情況，也不能進行修理作業，恐怕會影響接下來的新幹線運行。
長野県上田市を走るローカル線の「上田電鉄」によりますと、13日午前８時ごろ、別所線の千曲川にかかる橋りょうの一部が崩落しているのが確認されたということです。https://t.co/MDiNVRVtup#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/lax3hEWdMP— NHKニュース (@nhk_news) October 13, 2019
【台風１９号】— 産経ニュース (@Sankei_news) October 13, 2019
新幹線が水につかる 車両センター水没https://t.co/0lRQrnF8Vn
長野市の長野新幹線車両センターが水没、10編成の北陸新幹線車両が水につかりました。千曲川の堤防の決壊によるものとみられます。
社員はセンターの安全な場所や近くの避難所におり、けが人の情報はありません。 pic.twitter.com/gWMa2yXQ5e