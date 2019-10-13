強颱逼潰日本第一長河…新幹線浸水、橋樑崩塌！災民靠直升機吊救逃難

記者林瑩真／編譯

今年第19號颱風哈吉貝侵襲日本，成為日本61年來最強颱，造成至少9人死、15人失蹤、126受傷，首都圈23萬戶停電，8縣的1.3萬戶停水。另外，哈吉貝帶來超過1000毫米的大雨，導致長野縣的千曲川氾濫、堤防潰堤，目前JR東日本的新幹線已經被淹沒。

綜合日媒報導，由於千曲川屬於「信濃川水系」，信濃川則是日本第一長河川，流域面積為日本第三大，如今因颱風哈吉貝豪雨氾濫，造成廣大地區的淹水災情，已經達到第5階段的警戒程度。

報導指出，因為堤防潰堤，許多靠近河川的住宅一樓已經被淹沒，住戶們只能在二樓的陽台揮手求救。對此，自衛隊也出動直升機，救援仍在災區的居民。氣象廳也呼籲，災區居民應該以保全自己性命為最優先。

目前最新情況，千曲川沿途的一處橋樑崩塌，護岸以及道路的一部分通通被河川吞噬消失，附近住宅、田地也被河水入侵，嚴重情況甚至無法確認情況。

另外，JR東日本也發出聲明，因為千曲川氾濫的緣故，長野市赤沼的新幹線車廂已經被水淹沒，並且由於淹水情況嚴重，工作人員無法靠近，更加難以判斷詳細情況，也不能進行修理作業，恐怕會影響接下來的新幹線運行。

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