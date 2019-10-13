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「美國任憑我們被屠殺！」　庫德族：守衛IS囚犯不再是第一要務

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▲▼敘利亞城鎮Ras al-Ain被砲擊。（圖／路透）

▲土耳其持續進攻敘利亞北部，敘利亞城鎮Ras al-Ain被砲擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

土耳其軍隊持續攻打敘利亞北部，讓當地長期對抗伊斯蘭國（IS）的庫德族飽受摧殘。庫德族政黨「敘利亞民主力量」（SDF）於12日表示，守衛伊斯蘭國囚犯將不再是第一要務。將軍馬祖魯姆（Mazloum Kobani Abdi）向美國外交官表示，「你們放棄了我們，任憑我們被屠殺。」

庫德族官員謝利爾（Redur Xelil）接受電視採訪時表示，軍隊與武力要優先用來「採取行動保護城市和人民」，因此將無法完全掌控拘留營，「守衛伊斯蘭國囚犯不再是第一要務，歡迎任何關心囚犯拘留安全的人前來找出解決方法。」他也警告，土耳其的行動可能促使伊斯蘭國再次崛起。

▲▼土耳其對敘利亞發起名為「和平之春」（Operation Peace Spring）的軍事行動。（圖／路透）

▲土耳其對敘利亞發起名為「和平之泉」（Operation Peace Spring）的軍事行動。（圖／路透）

根據CNN報導，庫德族將軍馬祖魯姆10日向美國大使羅巴克（William Roebuck）說，「你們已經放棄了我們，你們任憑我們被屠殺。你們出賣了我們，這是不道德的。」他想要確定華盛頓是否會採取行動，阻止土耳其的進攻。

馬祖魯姆認為，美國必須阻止土耳其繼續攻打，或者允許庫德族與俄羅斯支持的敘利亞阿薩德（Assad）政權達成協議，讓俄國戰機得以飛到敘北行動，「我必須知道，你們是否有能力保護我的人民，讓炸彈不再降臨在我們身上。」

據了解，庫德族政黨「敘利亞民主力量」（SDF）的7間監獄內，關押了超過1.2萬疑似伊斯蘭國成員，其中至少4000人是外籍人士。

▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲儘管外界批評聲浪越來越大，土耳其總統艾爾段仍堅持繼續攻打敘北。（圖／路透）

川普政府堅稱，不論美軍撤退與否，土耳其都會發動攻擊。美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）表示，「我們仍與敘利亞民主力量保持密切合作，他們幫助我們摧毀了伊斯蘭國，但是我不會將美軍捲入土耳其跟庫德族的長期衝突，這不是我們進駐敘利亞的原因。」

綜合外媒報導，庫德族被土耳其認為是恐怖分子，但卻是攻打伊斯蘭國的主要西方盟友。雖然外界譴責聲浪越來越大，但是土耳其總理艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）表示，軍事行動將會繼續進行。根據聯合國，敘北已經超過10萬人流離失所，庫德族政府認為，這一個數字可能超過19萬人。
 

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