殘奧選手「爬上機頂」抗議　環保團體癱瘓機場2小時

▲抗議人士直接爬上機頂。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）7日開始號朝群眾上街頭，以「非暴力但會擾亂公共秩序」的行動，抗議各種環境保護問題。截止目前約有1000名抗議人士在倫敦被逮捕，其中更有一名男子為了「關閉機場」，竟趁著登機空檔，直接爬上飛機頂不肯下來，導致多個航班一度停飛。

▲此舉讓班機延誤飛行近2小時。（圖／路透）



「反抗滅絕」10日為了抗議擴張計畫，試圖「霸占」倫敦城市機場（London City Airport），其中一名抗議人士布朗（James Brown）竟直接爬到英國航空（British Airways）的飛機頂上，而另一名組織成員則在飛機起飛前，突然解開安全帶站起來，對著所有乘客發表關注氣候變遷的演說，導致當天飛往都柏林的班機延誤近兩小時。

英國警方發言人表示，當天在機場內共有50人被逮捕，且爬上飛機頂的行為非常「魯莽、愚蠢與危險。」英國媒體更認出，布朗是2012年的倫敦帕運自行車銅牌選手，從曝光的影片可以看到，布朗拿著攝影機在飛機上自拍，並大聲呼籲政府應該要更注重氣候變遷，並說著，「我不知道我怎麼上來的，也不知道要怎麼下去。」

▲▼「反抗滅絕」透過「擾亂秩序但非暴力」的方式表達訴求。（圖／路透）



《每日郵報》指出，視力受損的布朗曾代表英國、愛爾蘭和北愛爾蘭參加了五屆殘奧會，並獲得兩枚金牌和一枚銅牌。目前他已經被法官批准保釋，但禁止他進入英國任何一座機場周圍1英里內。

《路透社》報導，「反抗滅絕」主要藉由非暴力但會擾亂公共秩序的行為，這些人占據市中心的橋樑與道路，癱瘓當地交通，藉此抗議各種環保問題，預計7日開始的未來兩周，將在60多個城市舉行活動，要求政府2025年前將碳排放量降到0，同時避免生物多樣性喪失。

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