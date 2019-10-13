放火燒政府、千人被逮…厄瓜多衝突第10天　莫雷諾：首都實施宵禁

▲首都基多遭到嚴重破壞。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

厄瓜多近日爆發反政府遊行，近萬名示威者聚集首都基多街頭，警民爆發激烈衝突，厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）除了指責抗議活動中極端分子的暴力行為、暫時將政府遷往瓜亞基爾（Guayaquil）辦公外，12日更宣布，基多及周邊地區實施宵禁和軍管，「我們將從首都開始恢復全國秩序。」

▲衝突已經造成至少5人死亡。（圖／路透）



莫雷諾政府推行撙節政策，取消燃料補助導致國內油價飆漲，引起的民怨衝突已進入第10天，政府辦公室被縱火、通往機場的刨路被封閉。莫雷諾12日下令，基多及周邊山谷地區實施軍管與宵禁，時間從下午三點開始，他指責暴力衝突都是由滲入抗議活動的極端分子引起，「我們會從基多開始恢復全國秩序。」

▲▼政府辦公大樓遭闖入燒毀。（圖／路透）



這次的抗議活動由厄瓜多「原住民聯盟」（CONAIE）主導，該組織表示，他們已經與莫雷諾直接談判。但監察官員卡里翁（Freddy Carrion）認為，宣布宵禁可能會威脅到談判結果，「這個行為就像政府的挑釁，只會使暴力更加惡化。」

先前CONAIE成員向當地電視台Ecuavisa表示，「我們不會和政府關起門來談，我們必須和厄瓜多人民站在一起，現場要有轉播螢幕，讓每個發言都會被聽見。」根據CONAIE辦公室數據，自10月3日衝突爆發以來，已經造成5人死亡，超過1100人被捕，近1000人受傷。

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