譴責土耳其出兵敘利亞　德法宣布：暫停武器出口

▲土耳其坦克開進敘利亞北部。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其出兵敘利亞攻打庫德族，此舉引來歐盟強烈批評，而土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）先前曾表示，若歐盟各國繼續譴責土國，就會放行360萬難民進入歐洲。而法國與德國12日表示，他們已經停止向土耳其出口武器，避免變相支持土國的軍事行動。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）向《週日畫報》（Bild Am Sonntag）表示，有鑑於土耳其無端對敘利亞東北部發動軍事攻擊，因此德國政府不會對可能被用於「和平之泉」行動的任何武器發放許可證。法國政府也發出聲明，「目前已決定暫停向土耳其出口所有武器，決議立即生效。」

馬斯指出，自2016年來，柏林對土耳其的武器出口就採取非常嚴格的限制，特別在土耳其去年對敘利亞北部阿夫林地區（Afrin）發起軍事攻擊之後。據了解，在2018年德國向土耳其出口的武器總價高達2億4280萬歐元（約台幣81億7507萬元），佔該國所有武器出口的1/3。

除了德法之外，英國首相強生（Boris Johnson）也致電土耳其總統，表達「深切關心」。首相辦公室透露，「首相很清楚，英國不會支持土耳其的軍事行動，他敦促土國總統盡快結束行動，重新展開對話。」

艾爾段10日在首都安卡拉一場演說中警告歐盟，不要再將土耳其的軍事行動定調為「侵略佔領」，否則「我們會開門放行，把360萬難民送去你們那裡。」土耳其目前共接納超過360萬名來自敘利亞的難民，並同意阻止難民進一步跨越歐亞陸橋進入歐洲，以換取歐盟金援。

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