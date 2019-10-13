孩子回家就躲房間！　她一句「最遙遠距離」道盡媽媽辛酸…網：妳有一半責任

▲很多人回家就喜歡待房間滑手機。非新聞當事者。（示意圖／記者趙于婷攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少大學生下課回到家喜歡窩在房間放鬆、滑手機，不過，有一名媽媽表示，這舉動對她來說根本是「世上最遙遠的距離」，明明和兒子之間僅僅一牆之隔，但要對話還得透過LINE來傳遞，平常同處一個屋簷下卻沒太多互動，宛如陌生人一般，讓她感到非常無奈。

這位媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，就讀大學的兒子每天回到家，都把自己關在房間並上鎖，「只有吃飯和出門才看得到人」，明明兒子就待在房間，有事情找他還得傳LINE告知，有時候甚至會被不讀不回，讓她這個做母親的相當受傷。

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網友認為，原PO兒子這樣確實不太好，「蠻沒禮貌的。」「斷金援就不會如此了！會這樣都是自己寵出來的…」「那妳就飯菜拍一拍，然後傳給他就可以了。」

▲大學生回應自己也愛待在房間的原因。（圖／翻攝自爆怨公社）



不過，有很多人表示，會導致這樣的母子互動一定是雙方都有問題，「老實說，你得思考是什麼樣的親子關係造成孩子關在房裡不出來，有時不一定是寵，而是讓孩子痛苦的家庭氣氛或溝通不良的親子關係。」「孩子都大學了，讓他有自己的空間吧。」「給孩子獨立的空間很難嗎？他又不是媽寶。」「上面的留言都是檢討小孩，而不是了解為什麼會這樣？」

還有人提到，大學生已經是成年人了，一定會比較注重隱私，常把自己鎖在房間可能是怕父母進房間亂翻，或是想要有個私人空間，雙方也要各自檢討，不可能是單方面的問題，「要看情況，有些私人物品不想給父母看到，或是買了一些模型之類的，父母都很愛碎念，所以乾脆把房門被鎖起來，而且有些父母很喜歡翻小孩房間的東西，然後又在那邊說我是你父母，看一下會死嗎？」

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