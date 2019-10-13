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曾載送長征五號、七號火箭　陸2艘「遠望號」最佳狀態出航

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▲ 遠望號火箭運輸船駛離碼頭，執行海上運輸任務。（圖／翻攝自大陸國防部網）

實習記者羅明輝／綜合報導

中國兩艘「遠望號」火箭運輸船12日上午9點出航執行海上運輸任務，從中國衛星海上測控部碼頭駛離。為了確保這次的任務能夠順利圓滿，這次的準備程序提前開始，主要設備做足了全面維護保養，出航的科技人員超過70%也都有執行任務的經驗，並對航道有一定的熟悉，人員、設備均已以最佳狀態出發。

根據「國防部網」報導，運輸船編隊科技人員在出航前，就已經先進入任務準備程序，陸續更新電子海圖、事前熟悉航道，並全面保養、維護主要設備。除此之外，也針對「吊裝操作」等重點工作進行10幾次的訓練考核。

「遠望號」火箭運輸船隊負責人提到，本次出航的科技人員有超過70%都曾執行過相關任務。另外，在出航的準備期間，整個船隊也採用「以舊帶新」的方式，讓第一次執行任務的船員，能在有經驗前輩的帶領下，迅速熟悉、掌握任務流程，有了這些行前工作，希望全體人員、設備最終能以最佳狀態出航，一切萬無一失。

▲ 船員在集控室內進行交流，對整體任務都有所準備。（圖／翻攝自大陸國防部網）

據悉，遠望號船長130公尺、寬19公尺、高37公尺，滿載排水量約9000噸，抗風能力可達12級以上。船上備有兩部120噸級起重機，能夠安全的吊裝大型火箭或火箭分段貨櫃；同時設計一整套海上環境保障系統及減搖減振設備，讓火箭貨艙內不論溫度、濕度、鹽度，以及過載環境數據實測值，都優於鐵路和公路運輸。

遠望號是中國首型專用火箭運輸船，於2012年4月1日在江南造船廠開工建造，並在2013年5月6日交付中國衛星海上測控部。這次負責出航執行任務的兩艘船，自從入列以來，單船累計航行已經超過4萬海里，也順利完成十幾次海上運輸任務，其中包括長征五號運載火箭貨櫃、長征七號運載火箭貨櫃從天津至海南的海上運輸任務。

▼ 兩艘遠望號火箭運輸船在12日上午9點左右先後離港。 （圖／翻攝自大陸國防部網）

►即日起，我退出老化黨。

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