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全台校園鬧「黑板樹之患」 　立委沈智慧籲全面移除「無形殺手」

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▲ 台中市政府早在2016年就曾移除6000棵黑板樹。（圖／翻攝自台灣護樹團體聯盟臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

國民黨立委沈智慧近日向行政院提出質詢，建請檢討並規畫「移除校園內的黑板樹」，改種植其他更安全的樹種。她提到，全台多所學校過去種的「黑板樹」，如今釀成大患，不但本身散發嗆鼻、難聞的味道，花粉還會引發學童過敏、氣喘等症狀；除此之外，它的樹根容易造成地表凸起，造成不少行人因而絆倒，最嚴重甚至「掏空」校舍地基，進而引發校園安全問題。

沈智慧說明，台中市市民於民國77年票選黑板樹為市樹後，在政府的倡導下，各大校園便陸續種植起一棵棵黑板樹。然而就在最近，她開始接獲台中市多所學校陳請，表示校內出現「黑板樹之患」。

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其中在烏日區九德國小，先前傳出校內黑板樹與圍牆外的行道樹「樹根隆起」，導致10幾位居民在行經時被樹根絆倒的意外，再加上黑板樹傾斜，可能會進一步壓倒圍牆，這讓師生、家長及附近戶都相當困擾，希望可以盡快移除；而在文心國小校園內，也因為種植黑板樹，發生停車場凹陷、教室周遭水溝被掏空、躲避球場地面龜裂等狀況。其他像是北屯區松竹國小、西區居仁國中等，同樣也深受「黑板樹之患」所苦，校園內潛藏著嚴重的安全危機。

沈智慧表示，其實在全國各縣市校園內都有傳出「黑板樹之患」，如果再放任不去處理，恐怕將會引發更多校安問題。不過如果要處理，首先面臨到的是地方政府及學校經費短絀的問題，因此建請行政院在全國範圍內先行檢討，並規畫「移除」校園內的黑板樹，希望能在今年度匡列預算，盡快展開施工計畫，以維護校園安全。她也補充，所謂的「移除」並非指砍樹，而是「移植」，改種植其他能兼具綠化與安全性的樹種。

面對沈智慧的質詢，教育部資訊及科技教育司科長高志璋回應，教育部並不會強制規定各級學校要種什麼樹，地方政府、鄰近的農委會技術單位則會給予建議。近年來教育部推動「永續校園」，為防治校園外來入侵種，本年度已經辦理了4場「教育部校園入侵種與植物病蟲害防治研習」，積極宣導黑板樹及其他外來種對於校園的危害，目前也鼓勵學校以其他合適植栽取代黑板樹，做為綠化用途，同時提供專家諮詢服務，之後也會持續宣導、教育，以避免黑板樹旭對校園構成危害。

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