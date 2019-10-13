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結婚10周年剛過…工程師「開吃女助理」狂換摩鐵嚐鮮：像九官鳥把妳那個

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▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲李男和陳女偷情期間，上過許多摩鐵，去過許多咖啡店。（示意圖／Ettoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

新北市李姓資深工程師在高雄因職務關係，和陳姓資深行政助理碰擦出火花，經常出遊玩樂或開房間啪啪啪。李妻得知後利用車上行車紀錄器錄下兩人對話，除了彼此互叫親愛的，兩人還在車上探討陳女私密處的縫線，李男更開情趣玩笑要「像九官鳥把妳那個」。法官李妻配偶權遭侵害，判兩人連帶賠償50萬元，全案可上訴。

橋頭地院判決書指出，李男和妻子2008年6月結婚，育有2名未成年子女，之後李男在高雄一間公司擔任資深主管工程師，和陳姓女資深行政助理日久深情。李姓夫妻倆剛過完結婚10周年紀念後，李男竟轉頭偷嚐陳女的禁果，開始帶對方到處喝咖啡、到處開房間，並從同年8月開始找藉口外出，不顧家中事。

直到2017年10月，李妻從李男同事口中得知兩人暗通情款已長達4個月，便利用李男車上行車紀錄器錄下車內動靜。錄影內容顯示，兩人上車若非先去喝咖啡後開房間，就是先開房間再喝事後咖啡，還在車上互捧臉頰親吻。

李妻對照李男告訴他的當日行程和行車紀錄器畫面，發現李男在2017年12月佯稱參加母校園遊會，實際上竟是去開房間，還聽到陳女在車上說「今天你弄我胸部真的有點太大力，現在還有點不舒服，以後不要捏得那麼用力。」其中一次，李男還在車上和陳女談論起女方陰部的疤痕，笑稱要在玩水時讓陳女躺平好彎下去「找看看」，「像九官鳥把妳那個，這樣會痛嗎？」

李妻在庭上表示，從錄影畫面和LINE對話內容顯示，兩人早已發生多次性關係，而且明知故犯，獨留她在家中照顧幼兒，侵犯配偶權，破壞生活圓滿幸福，終致夫妻感情破裂，於2018年2月協議離婚，因此要囚兩人連帶賠償精神慰撫金80萬元。

李男和陳女辯稱，兩人只是在工作業務上有關係進而相互熟識，偶爾會順路接送上下班和一起用餐，並沒有偷吃行為，而且李妻偷錄音的行為侵犯隱私權，不應列作證據；然而橋頭地院法官認定，李女是用原本就安裝在車上的行車紀錄器錄下，並非自行加裝竊聽器，且夫妻之間本應負忠誠義務，因此認定李男和陳女必須連帶賠償50萬元，可上訴。

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