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1天17單！29歲外送員上工第二天車禍亡「證實未投勞保」　勞動部長說話了

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▲▼ 驚悚撞擊曝光！熊貓外送員「遭貨車吞噬身亡」噴飛留大攤血跡　安全帽滾落在地 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲馬男被撞後噴飛倒在騎樓下，戴在頭上的安全帽也掉落，傷重不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市一名29歲Foodpanda熊貓馬姓外送員出車禍身亡，也撞出職安問題。熊貓公關表示，公司跟外送員之間是「承攬關係」而非「僱傭關係」，因此沒加入勞保。至於業者雖有加保意外險，但大約要3至5天才會生效，死者的上工時間還要釐清。勞工陣線聯盟強力呼籲，勞動部應對外送平台和外送員間做出概括性的解釋，以免外送員出意外求償無門。對此，勞動部長許銘春回應了。

事發於10日深夜11時，馬男騎車載食物行經桃園區博愛路、永安街口。25歲曾姓司機駕駛小貨車突然衝出，幾乎沒煞車，隨後「砰」的一聲巨響，攔腰撞上馬男，造成對方當場噴飛倒在騎樓下，安全帽也撞落。附近住戶聽聞聲響趕緊跑出來查看，赫見倒地的馬男滿臉是血昏迷，隨即報案送醫，但急救後仍宣告不治。

警方調查，事故路口為雙方都是直行單行道，沒有主支線幹道之分，也沒有號誌燈，雙方皆無酒駕，疑似車速都快釀禍。曾男供稱，當時晚間送貨沒注意到騎士，「突然就過來，很錯愕啊」，訊後被依過失致死罪嫌移送。

▲▼ 驚悚撞擊曝光！熊貓外送員「遭貨車吞噬身亡」噴飛留大攤血跡　安全帽滾落在地 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼監視器拍下撞擊瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 驚悚撞擊曝光！熊貓外送員「遭貨車吞噬身亡」噴飛留大攤血跡　安全帽滾落在地 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼馬男才上工第二天，未料發生噩耗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 驚悚撞擊曝光！熊貓外送員「遭貨車吞噬身亡」噴飛留大攤血跡　安全帽滾落在地 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

年僅29歲的馬男和家人住在桃園，家裡從事水電工程，他從工廠換工作外送，一天接17單勤跑宵夜時段，未料才上工第二天就發生不幸。馬父說，兒子認為這有另外一份收入，「那他就去做了，其實我們剛開始也是滿擔心的。」

這起憾事也讓外送員的職安問題受到關注。熊貓公關表示，跟外送員之間是承攬而非僱傭關係，公司並未幫他們加保勞健保。而雖有加保意外險，但大約要3至5天才會生效，死者的上工時間還得要釐清。

勞工陣線聯盟秘書長孫友聯呼籲，政府必須要求平台業者對從事相關工作的勞工投保意外險，未來應該也要用「準僱傭關係」或「僱傭關係」的方式。他也強力要求勞動部要有概括性的解釋，讓地方政府有所依循。對此，勞動部長許銘春說，僱傭關係或承攬關係得看案例的實際狀況，不是業者說了算。

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▼25歲肇事司機聲稱騎士突然跑出來「很錯愕」。（圖／東森新聞）

▲▼29歲孝子外送宵夜搏命賺　遭撞飛血流一地慘死！父慟「才跑第二天」。（圖／東森新聞）

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