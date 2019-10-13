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台青西遊記／味覺玩轉時尚「法式甜點」 LV、屁桃君搶著與他合作

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記者任以芳／北京報導

「人生和事業一樣，不管成功失敗，你都要努力接受過程，勇敢面對。」來自台北的凌暐，今年闖蕩大陸第22年頭，早年投資高科技產品，月賺千萬台幣，後來碰上金融風暴，公司收攤。凌暐再接再力，前後創業五次，最後跨界做高端甜點「法式餅乾」，2015年從上海一炮而紅，吸引LV、美國NASA、大英博物館跨界合作。如今，凌暐成功在北京一級戰區三里屯開旗艦店，他下個目標，希望將手中的品牌開展到全世界。

▲台青西遊記 COOOKIE 9凌暐故事。（圖／記者任以芳攝）

▲COOOKIE 9創始人凌暐。（圖／記者任以芳攝）

今年44歲的凌暐，畢業於中原大學電機系，1997年前進大陸投資高科技產品，擁有自己電子生產工廠，生意最好的時候，他的產品打進1000家以上Apple專賣店。十分有生意頭腦的凌暐，同時跨足餐飲，當年和大食代麵包新語董事長一起投資開餐廳，人生一帆風順。

「趕上那年最好的時代」，當年大陸經濟起飛，凌暐回憶年輕時創業非常順暢，幾乎做什麼賺什麼，月入千萬都不誇張。2008年爆發金融危機，公司面臨嚴峻挑戰，慘賠5千萬人民幣，將近2億台幣。凌暐突然驚覺，「創業一點都不簡單！沒有思考商業模式，遇到真正危機的時候已經來不及了。」最後凌暐結束公司，發給員工大筆遣散費，和現在合夥人，明星服裝設計師妮妮，創造coookie9品牌。

▼凌暐與合夥人明星服裝設計師妮妮，創立法式甜點品牌。（圖／記者任以芳攝）

▲台青西遊記 COOOKIE 9凌暐故事。（圖／記者任以芳攝）

▲台青西遊記 COOOKIE 9凌暐故事。（圖／記者任以芳攝）

▲凌暐大膽突破，麻辣花生，中藥枸杞融合做法式餅乾。（圖／記者任以芳攝）

當初為什麼要選擇甜品這類的產品？凌暐說，「因為甜點給人愉悅感覺」，加上五年前的上海北京，高端法式甜點品牌並不多，於是他嗅到商機。不過，從電機達人跨行做浪漫法式餅乾，從沒做過甜點的凌暐差點「矇」了。回想當初和經營團隊，花了將近一個月的時間，研發上百種的餅乾產品，不斷試吃，吃到自己都很害怕，終於創始的九款餅乾終於問市。

▲台青西遊記COOOKIE9 凌暐故事。（圖／記者任以芳攝）

▲浪漫玫瑰、巧克力研發產品，味覺玩轉時尚。（圖／受訪者提供）

「這款小王子眼淚，玫瑰搭配一抹奶油，很受女性族群喜愛」，凌暐把餅乾當成藝術品，中西食材都能融合。玫瑰花、巧克力、抹茶臻果只是基本款。喝茶配的麻辣花生，中藥枸杞、陳皮，就連鮮蝦和麻辣牛肉都能做成法式餅乾，甜甜鹹鹹味蕾，搭配精緻外觀，凌暐的品牌很快的打進上海人消費市場，網路銷售活動，曾在三分鐘內，做到30多萬人民幣業績。生意穩了，凌暐把目標瞄準北京，黃金戰區三里屯開旗艦店。

▲台青西遊記 COOOKIE 9凌暐故事。（圖／記者任以芳攝）

▲鮮蝦法式餅乾，做成收藏紀念盒，吸引國際品牌合作。（圖／記者任以芳攝）

內行人都知道，想在三里屯立足，第一租金昂貴，第二多的是知名品牌排隊等著，當時凌暐的品牌剛起步，要怎麼讓北京消費者認識自己品牌？凌暐從快閃店做起，龐大消費人流，讓三里屯見識到他的實力，壓力也跟著來了。開店初期，「每天都很忐忑，因為要非常高的營業額，才能負擔所有開銷，每天都很焦慮，到底會不會成功。」直到結合國際ＩＰ，事業快速開展。

▲台青西遊記 COOOKIE 9凌暐故事。（圖／記者任以芳攝）

▲真材實料製作法式餅乾，獲得米其林大師評鑑金銀獎。（圖／記者任以芳攝

▲台青西遊記COOOKIE9 凌暐故事。（圖／記者任以芳攝）

▲跨界與電影合作，推出紀念版盒裝餅乾，打響知名度。（圖／受訪者提供）

「玩轉跨界合作」，這凌暐的獨特商業模式。剛開始，他和電影合作，像是大魚海棠、大鬧天竺、春嬌救志明、邪不壓正一起開發商品，很快打開知名度。靠著真材實料，凌暐的法式餅乾連續獲得米其林大師評鑑金銀獎，吸引國際知名品牌找上門，像是美國ＮＡＳＡ委託，開發紀念商品。緊接著大英博物館、國家寶藏、LV、Gucci御用插畫大師、日本動漫屁桃陸續上門合作，不少粉絲特地買來收藏。

▲台青西遊記 COOOKIE 9凌暐故事。（圖／記者任以芳攝）

▲美國ＮＡＳＡ委託，開發限量商品。（圖／記者任以芳攝）

▲台青西遊記 COOOKIE 9凌暐故事。（圖／記者任以芳攝）

▲大英博物館、國家寶藏、LV御用插畫大師、日本動漫屁桃陸續上門合作。（圖／記者任以芳攝）

名氣大了，模仿自然跟風。凌暐說，「一開始看到山寨貨，氣炸了，但生氣也沒有，因為你控制不了，做餅乾不像做高科技產品，有很多的專利技術，必須通過品牌力，提高壁壘，避免風險。」回想在大陸經歷五次創業，人生起起伏伏，凌暐也給其他想西進的年輕人建議，「創業一定要勇敢面對過程，千萬不要貿然行事，一定要想好商業模式，以及所有可能的壁壘，再去圓夢。」

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