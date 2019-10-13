輕熟女獄警偷吃29歲男囚　「躲清潔用品櫃激戰」18個月…情書曝光淪階下囚

▲獄警薇兒勃安和男囚曠普頓在監獄裡的清潔用品櫃內「激戰」。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名29歲男子因謀殺高齡87歲的二戰老兵而入獄，竟然和一名39歲的女獄警產生情愫，在監獄內發生性關係。女獄警瞞著老公和犯人偷吃的醜聞曝光後，丟了獄警職進了監獄，必須坐牢一年。

根據英國《鏡報》（Mirror）報導，男囚曠普頓（Daniel Crompton）於2013年闖入二戰老兵沃爾斯利（Frank Worsley）家中，企圖偷走現金，他被沃爾斯利發現後立刻暴打對方。沃爾斯利死前還惶恐地和趕到的警方說，「這事真的嚇著我了，我以為他（曠普頓）永遠不會收手。沒有人有權進到我家裡拿走我的東西然後又打我。」





▲達拉謨法院（Durham Crown Court）判處薇兒勃安1年有期徒刑。（圖／翻攝自Google Map）

入獄6年後，服無期徒刑的曠普頓和薇兒勃安（Rachel Welburn）在監獄裡的清潔用品櫃中發生性關係，更糟糕的是兩人還陷入戀情長達18個月。直到曠普頓明白薇兒勃安不會為了他離開同為獄警的老公後，一氣之下便把「獄中情」曝光。

起初警方找到兩人的情書時，薇兒勃安還指控曠普頓性侵，後來才坦承是你請我願，但無法解釋自己為什麼這麼做。達拉謨法院（Durham Crown Court）法官表示，身為獄警的薇兒勃安竟然和一個對人不尊重、坦承犯下謀殺案的囚犯發生關係，這樣會讓沃爾斯利的家人非常沮喪，而且社會大眾不會接受這種事；法官最後宣判獄警薇兒勃安淪為階下囚，判刑1年。