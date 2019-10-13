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女深夜騎車下班疑精神不濟自撞　當場腦漿噴濺送醫不治

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▲▼女子騎車下班疑似精神不濟，自撞護欄後噴飛。（圖／記者游宗樺攝）

▲女子騎車下班疑似精神不濟，自撞護欄後噴飛。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市樹林區一名女子於13日凌晨2時許騎機車，行經柑園大橋時疑似精神不濟，失控自撞路邊護欄，人與機車噴飛約20公尺，現場地面留下大量血跡與車殼碎片。警方獲報到場，發現女子頭部嚴重受創，已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。

▲▼女子騎車下班疑似精神不濟，自撞護欄後噴飛。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在現場圍起封鎖線，由鑑識人員進行採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，23歲的林姓女子下班後，騎車回家時疑似精神不濟，不慎撞到路面右側的鋼製護欄，強大的撞擊力把護欄撞凹變形，林女則是連人帶車噴飛約20公尺遠，其頭部疑似受到重擊，在現場地面留下頭部組織碎片與毛髮，機車則是變得殘破不堪，車頭整個變形。

▲▼女子騎車下班疑似精神不濟，自撞護欄後噴飛。（圖／記者游宗樺攝）

▲女子物品散落一地。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現傷者頭部有大面積的撕裂傷，手腳明顯骨折，已無呼吸心跳，經現場施行CPR後送醫，最後仍因傷勢過重宣告不治。

▲▼女子騎車下班疑似精神不濟，自撞護欄後噴飛。（圖／記者游宗樺攝）

▲地面留下大量血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警方在現場圍起封鎖線，由鑑識人員到場採證，根據撞擊點離機車的距離估算，研判林女當下的騎車速度不慢，由於機車車尾並無追撞痕跡，判斷是自撞可能性較高，確切的事故原因有待警方進一步釐清。

▲▼女子騎車下班疑似精神不濟，自撞護欄後噴飛。（圖／記者游宗樺攝）

▲機車車體嚴重破損。（圖／記者游宗樺攝）

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