「承認台灣是國家」白宮請願連署48hrs增6萬！　突破7.8萬人支持

▲2011年9月22日開通的白宮請願網，若要美國政府回應議題則須在30天內達到10萬人連署。（圖／翻攝自白宮請願網）

記者張靖榕／綜合報導

「美國正式承認台灣為獨立國家」的請願，7日在「白宮請願網」上線後至今，短短5天內已經突破7.8萬人連署，距離目標10萬人次連署已經不遠。根據規定，若在11月6日前達標，美國政府就須受理並給予官方回應。

這則連署由縮名「K.W」的人士發起，旨在要求美國官方正式承認已經具備主權各項條件超過60年的台灣，「2300萬人居住在台灣，這個島國獨立自治到現在已經60年，是值得亞洲國家追隨的典範，1996年不流一滴血，成功從獨裁政府轉型為民選政府，也是台灣人第一次參加總統選舉投票。」

▲連署即將破8萬大關，距離11月7日仍有近月時間，意味著白宮的官方回應不遠了。（圖／路透）

信中寫道，台灣是美國的盟友，是美國在太平洋的戰略夥伴，更是箝制中國的好盟邦，「現在是時候了，台灣應該進入聯合國，而那只在美國正式承認台灣為一個國家的情況下才會發生，如此其他國家就會跟進。」

連署從7日發起，截至11日為止僅有2萬人參加連署，經報導廣傳後，12小時內即倍增突破6萬人，到了13日清晨，連署人數更是即將抵達8萬大關。