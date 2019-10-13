糗！警為制伏毒品通緝犯　不慎拿反胡椒噴罐噴到自己人

▲林男趁著警員被胡椒水噴到，開著BMW逃逸，最後自撞變電箱桿就逮。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲分局德音派出所警員於13日凌晨2時許，在德音國小附近發現一輛白色BMW形跡可疑，上前命令車上的一男一女下車受檢，熟料坐在副駕駛座的男子有毒品通緝案在身，下車後與警方發生激烈扭打，過程中警方噴灑辣椒水要制服對方，不慎噴到自己的臉部，男子趁亂後上車逃逸，最後自撞變電箱桿，在熱心民眾幫助下就逮。

▲女車主表示與林男為網友關係。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，警方於德音國小附近發現該輛白色BMW形跡可疑，於是上前攔查，44歲的林姓男子因為有毒品通緝在身，一時心虛與警方發生拉扯、扭打，造成一名警員胸口擦挫傷，有名警員見到情況危急，立刻掏出胡椒水要制服林男，不料噴頭拿反，胡椒水直接噴向警員臉部，當場痛得蹲地，林男見機不可失，立即跳上BMW後開車落跑。

林男開車跑沒多久，便在明志路一段自撞變電箱桿，BMW車頭當場毀損，見到車輛動彈不得，林男立即跳車逃跑。有路過騎士聽到警笛聲，上前要把林男攔下，機車卻被他一手推倒，騎士見機車倒地後仍不放棄，與緊接趕到的支援警力上前合作將他壓制，上銬帶回派出所。

▲BMW車頭嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

BMW的女車主說，綽號為Jacky的林男是在網路上認識的網友，當晚開車出遊時遇上警方盤查，於是下車與警方對話，期間林男與警方發生肢體衝突，趁著警員被噴到胡椒水的機會，趕快跳到BMW的駕駛座上，把女車主留在原地後加足馬力逃逸，沒想到愛車最後竟被撞成這樣。

▲警方在德音國小附近攔查白色BMW。（圖／記者游宗樺攝）

警方表示，在與林男拉扯間有警員誤中胡椒水，與另名胸口有擦挫傷的同仁均已前往林口長庚醫院治療，暫無大礙。林男到案後除了原本就有的毒品通緝外，由於他為了逃跑而推倒民眾機車，已遭騎士提告毀損，另外拒捕與警方拉扯部分，將依妨害公務罪嫌移送法辦。