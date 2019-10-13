　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

糗！警為制伏毒品通緝犯　不慎拿反胡椒噴罐噴到自己人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼林男趁著警員被胡椒水噴到，開著BMW逃逸，最後自撞變電箱桿就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲林男趁著警員被胡椒水噴到，開著BMW逃逸，最後自撞變電箱桿就逮。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲分局德音派出所警員於13日凌晨2時許，在德音國小附近發現一輛白色BMW形跡可疑，上前命令車上的一男一女下車受檢，熟料坐在副駕駛座的男子有毒品通緝案在身，下車後與警方發生激烈扭打，過程中警方噴灑辣椒水要制服對方，不慎噴到自己的臉部，男子趁亂後上車逃逸，最後自撞變電箱桿，在熱心民眾幫助下就逮。

▲▼林男趁著警員被胡椒水噴到，開著BMW逃逸，最後自撞變電箱桿就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲女車主表示與林男為網友關係。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，警方於德音國小附近發現該輛白色BMW形跡可疑，於是上前攔查，44歲的林姓男子因為有毒品通緝在身，一時心虛與警方發生拉扯、扭打，造成一名警員胸口擦挫傷，有名警員見到情況危急，立刻掏出胡椒水要制服林男，不料噴頭拿反，胡椒水直接噴向警員臉部，當場痛得蹲地，林男見機不可失，立即跳上BMW後開車落跑。

林男開車跑沒多久，便在明志路一段自撞變電箱桿，BMW車頭當場毀損，見到車輛動彈不得，林男立即跳車逃跑。有路過騎士聽到警笛聲，上前要把林男攔下，機車卻被他一手推倒，騎士見機車倒地後仍不放棄，與緊接趕到的支援警力上前合作將他壓制，上銬帶回派出所。

▲▼林男趁著警員被胡椒水噴到，開著BMW逃逸，最後自撞變電箱桿就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲BMW車頭嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

BMW的女車主說，綽號為Jacky的林男是在網路上認識的網友，當晚開車出遊時遇上警方盤查，於是下車與警方對話，期間林男與警方發生肢體衝突，趁著警員被噴到胡椒水的機會，趕快跳到BMW的駕駛座上，把女車主留在原地後加足馬力逃逸，沒想到愛車最後竟被撞成這樣。

▲▼林男趁著警員被胡椒水噴到，開著BMW逃逸，最後自撞變電箱桿就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在德音國小附近攔查白色BMW。（圖／記者游宗樺攝）

警方表示，在與林男拉扯間有警員誤中胡椒水，與另名胸口有擦挫傷的同仁均已前往林口長庚醫院治療，暫無大礙。林男到案後除了原本就有的毒品通緝外，由於他為了逃跑而推倒民眾機車，已遭騎士提告毀損，另外拒捕與警方拉扯部分，將依妨害公務罪嫌移送法辦。

ET快訊
台首位連兩屆得牌！李智凱世錦賽鞍馬奪銀　湯瑪仕迴旋完美落地
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

糗！警為制伏毒品通緝犯　不慎拿反胡椒噴罐噴到自己人

花蓮商圈連燒5房！消防員搶救後「力竭癱地」…網超心疼：打火英雄辛苦了

小黃停路中2小時…走近「血溢出車門」　台南重聽運將冤死　一滴血逼男認罪

影／18歲男台三線撞護欄「墜20米深谷慘死」　目睹女駕崩潰吐真相：沒騎很快

需求超大！新北夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

獨／8天內傳出第4起狀況　桃園機場地勤裝卸工手指夾斷

阿公散步竟跌大排載浮載沉　孫急追500米跳水救人

快訊／高雄荔枝園發現剛出生女嬰　「螞蟻爬滿身」醫護搶救

歡唱喝茫...她睡醒驚覺身體涼涼！前男友爽躺一旁　崩潰喊：怎麼可以欺負我

國慶揪40人聚高雄喝神仙水　43秒撬開「魔王3道鎖」！警霸氣喊：不要動

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

4歲和養父母相遇！萌娃真情告白　甜喊：初次見面「我心就愛上妳了」

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

糗！警為制伏毒品通緝犯　不慎拿反胡椒噴罐噴到自己人

花蓮商圈連燒5房！消防員搶救後「力竭癱地」…網超心疼：打火英雄辛苦了

小黃停路中2小時…走近「血溢出車門」　台南重聽運將冤死　一滴血逼男認罪

影／18歲男台三線撞護欄「墜20米深谷慘死」　目睹女駕崩潰吐真相：沒騎很快

需求超大！新北夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

獨／8天內傳出第4起狀況　桃園機場地勤裝卸工手指夾斷

阿公散步竟跌大排載浮載沉　孫急追500米跳水救人

快訊／高雄荔枝園發現剛出生女嬰　「螞蟻爬滿身」醫護搶救

歡唱喝茫...她睡醒驚覺身體涼涼！前男友爽躺一旁　崩潰喊：怎麼可以欺負我

國慶揪40人聚高雄喝神仙水　43秒撬開「魔王3道鎖」！警霸氣喊：不要動

糗！警為制伏毒品通緝犯　不慎拿反胡椒噴罐噴到自己人

把握好天氣！周一起變天降溫「北東連下6天雨」　較涼時間點曝光

美國紐澳良飯店「垂直骨牌式坍塌」　工地1死18傷2受困…周遭街區全疏散

冷色調才美啊！PONY修圖技巧大公開，最愛2款APP濾鏡

邀台參與「帶路文化」　廣東「南海一號」兩岸交流基地掛牌

SU-57隱形戰鬥機潛在客戶曝光！　解放軍想買「F-35殺手」

61年最強颱哈吉貝撲日　過夜後「4死99傷」17人失蹤…24小時降926毫米

共產運動「45個目標」只剩1個就突破！情報局人手一本「讀到破破爛爛」

黑絲「母女3人合照」誰是媽媽？萬人猜錯…嚇傻：有保養差這麼多！

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

社會熱門新聞

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

女嬰出生2天遭遺棄荔枝園　獲救時…螞蟻爬滿身

飛機毀住家屋頂提告興航　判賠卻拿不到

18歲男台三線撞護欄慘死　目睹女駕吐真相

台南重聽運將路中冤死　一滴血逼男認罪

男友獄中要8千　她揭真相：這不是他的筆跡

6壯士都搬不動水溝蓋…他徒手就掀開

跟在灑水車後方自摔　騎士滿身血不治

夢到男友說再見…她衝去住處見愛人已成發臭黑屍

睡醒驚見裸體躺前男友旁！她崩潰：怎麼可以欺負我

「讓座魔人」逼妙齡女讓座　說完秒搶位碎念

虎科大2女遭輾碎！25歲砂石車司機一見母淚崩

花蓮商圈連燒5房　消防員「力竭癱地」

清秀妹「東區脫褲」留一顆　網友發現生理異狀就醫

更多熱門

相關新聞

通緝犯自撞棄車狂奔　猛警追200米搜出K毒

滕姓男子（39歲）7日上午8時許駕駛自小客車途經公益路，見巡邏警車竟心虛加速逃逸，車輛失控撞上路旁民宅騎樓柱子，而滕男自撞後隨即棄車逃跑，員警見狀也馬上用跑步方式上前追緝，追逐約200公尺後將他壓制在地，於其車上查獲K他命毒品，並查出滕嫌為毒品通緝犯。

小巷倒車禮讓卻撞警車！男控警「衝撞式攔檢」

設下千里眼順風耳　逃逸移工仍栽

15歲少年開車上路　爆衝人行道翻覆

拒檢開到死巷　猛推擠害警倒地頭受傷

關鍵字：

胡椒水毒品通緝逃逸

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

LV向YG娛樂求償674億

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

女嬰出生2天遭遺棄荔枝園　獲救時…螞蟻爬滿身

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

南投紅衣伯「直腸炸裂」　飲水機旁剉屎

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

飛機毀住家屋頂提告興航　判賠卻拿不到

18歲男台三線撞護欄慘死　目睹女駕吐真相

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面