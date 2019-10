美國紐澳良飯店「垂直骨牌式坍塌」　工地1死18傷2受困…周遭街區全疏散

▲「硬石酒店」(Hard Rock Hotel )興建中的飯店工地坍塌。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國紐澳良(New Orleans)一間正在興建中的飯店頂層坍塌,造成1死18傷。傷者已經送往醫院,但還有更多人自己陸續就醫;警消指出,目前至少仍有2名建築工人受困在殘磚斷瓦之中,已知大概位置但因大樓情況不穩而受阻。

根據CNN報導,硬石酒店(Hard Rock Hotel )於12日上午崩塌,紐奧良消防隊長麥康諾(Tim McConnell)表示,搜救隊伍正利用災難搜救犬和無人機,企圖找到受困的建築工人,但目前狀況不明朗,「我們相信我們知道他們在哪裡,但我們看不到。」警消推測2人還活著。

The one time I didnt bring my computer to pull these from my camera! Prayers for all involved #hardrocknola #hardrockcollapse #neworleans pic.twitter.com/KLYOMLtQoq