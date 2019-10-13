美國紐澳良飯店「垂直骨牌式坍塌」　工地1死18傷2受困…周遭街區全疏散

▲「硬石酒店」（Hard Rock Hotel ）興建中的飯店工地坍塌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐澳良（New Orleans）一間正在興建中的飯店頂層坍塌，造成1死18傷。傷者已經送往醫院，但還有更多人自己陸續就醫；警消指出，目前至少仍有2名建築工人受困在殘磚斷瓦之中，已知大概位置但因大樓情況不穩而受阻。

根據CNN報導，硬石酒店（Hard Rock Hotel ）於12日上午崩塌，紐奧良消防隊長麥康諾（Tim McConnell）表示，搜救隊伍正利用災難搜救犬和無人機，企圖找到受困的建築工人，但目前狀況不明朗，「我們相信我們知道他們在哪裡，但我們看不到。」警消推測2人還活著。

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警方已將18名傷者送往鄰近醫院，治療後情況都歸穩定，但有更多人徒步或搭車前往醫院，確切傷患人數還未定。麥康諾指出，硬石酒店的建築體還處於不穩定情況，非常有可能會再有坍塌情況發生。

基於建築物尚不穩定，而且上頭還有已經因為第一次坍塌而歪斜的高樓起重機，政府當局已下令撤離附近幾個街區的民眾，店面也必須暫停營業；麥康諾表示，「我們現在最怕的就是起重機，那有好幾噸重。」

據了解，發生意外的硬石酒店原先預定在此打造房數達350間的嶄新飯店。