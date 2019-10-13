紐約布魯克林爆槍擊案！　槍手闖非法賭場連開15槍…至少4死3傷

▲槍手闖入猶提卡大道（Utica Avenue）一處非法賭場裡開槍。（示意圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約週六（12日）清晨傳出槍擊案，一間非法賭博場遭人闖入掃射，造成4人死亡，至少3人受傷。警方獲報後趕往現場，目前已初步排除幫派涉案，但實際動機及槍手人數仍待進一步調查。

根據CNN、《商業無線電視網》（CBS News）報導，槍擊案於上午7點在布魯克林區王冠高地（Crown Heights，Brooklyn）爆發，槍手闖入猶提卡大道（Utica Avenue）一間無牌酒吧，掃射一氣後隨即離去。

警方獲報趕往現場，在無牌酒吧裡發現4名死者；警探長西亞（Dermot F. Shea）表示，其中2名死者來自外州，其餘則是本地人，年齡範圍在32歲到49歲；另外2名男子和一名女子分別遭受腿部和手部槍手，所幸送醫治療後都已無大礙，第4名傷者並非槍傷，而是在倉皇逃跑之中弄傷腿。

西亞指出，警方在現場找到非法賭博的證據，包括紙牌和骰子，但沒有販售酒水的情況。他表示，案發當時現場至少有15人，槍手闖進連開15槍後逃逸；現場留有2把槍枝，「目前肯定的是，這是一間設置再一樓內部的非法賭場。」