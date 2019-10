紐約布魯克林爆槍擊案！　槍手闖非法賭場連開15槍…至少4死3傷

▲槍手闖入猶提卡大道(Utica Avenue)一處非法賭場裡開槍。(示意圖/翻攝自Google Map)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國紐約週六(12日)清晨傳出槍擊案,一間非法賭博場遭人闖入掃射,造成4人死亡,至少3人受傷。警方獲報後趕往現場,目前已初步排除幫派涉案,但實際動機及槍手人數仍待進一步調查。

根據CNN、《商業無線電視網》(CBS News)報導,槍擊案於上午7點在布魯克林區王冠高地(Crown Heights,Brooklyn)爆發,槍手闖入猶提卡大道(Utica Avenue)一間無牌酒吧,掃射一氣後隨即離去。

警方獲報趕往現場,在無牌酒吧裡發現4名死者;警探長西亞(Dermot F. Shea)表示,其中2名死者來自外州,其餘則是本地人,年齡範圍在32歲到49歲;另外2名男子和一名女子分別遭受腿部和手部槍手,所幸送醫治療後都已無大礙,第4名傷者並非槍傷,而是在倉皇逃跑之中弄傷腿。

西亞指出,警方在現場找到非法賭博的證據,包括紙牌和骰子,但沒有販售酒水的情況。他表示,案發當時現場至少有15人,槍手闖進連開15槍後逃逸;現場留有2把槍枝,「目前肯定的是,這是一間設置再一樓內部的非法賭場。」

DEVELOPING: 4 killed, 3 wounded in shooting at private club in Brooklyn. https://t.co/3B75MXv34i