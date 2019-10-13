61年最強颱哈吉貝撲日　過夜後「4死99傷」17人失蹤…24小時降926毫米

▲哈吉貝颱風襲日，多地水淹及膝。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

19號颱風哈吉貝以日本「61年最強颱」之姿，於日本時間12日晚間7點登陸伊豆半島，在關東各地降下驚人雨量。截至日本時間上午6點，已有3人死亡、1人心肺呼吸停止，另17人下落不明，將近百人受傷。

日本氣象廳統計，哈吉貝挾帶的龐大雨量，於12日當天在神奈川縣箱根町就降下926毫米，靜岡伊豆市山72小時降雨累積也有760毫米。哈吉貝來勢洶洶，最大瞬間陣風一度為每秒60公尺，相當於時速216公里；靜岡縣、埼玉縣、神奈川縣、山梨縣和東京都等地區，都發布了土石流警報。

▼哈吉貝最大風速一度達每秒60公尺。（圖／路透）

▲哈吉貝颱風氣壓分布圖，日本關東地區深陷遭狂風暴雨肆虐。（圖／翻攝自中央氣象局）

日本氣象廳11日上午即預計，哈吉貝颱風威力可與1958年的狩野川颱風（艾達颱風）匹敵，將可能突破61年來大雨、強風的紀錄；狩野川颱風（艾達颱風）當年造成至少1200人死亡。無獨有偶，12日晚間6點24分，正遭受颱風侵襲的千葉地區發生規模5.7地震，震源深度80公里，最大震度4，擴至東京都23區、神奈川等地都有感。

哈吉貝颱風目前已經造成3人死亡，消息分別由千葉、群馬及神奈川縣傳出，神奈川縣1人目前無生命跡象。在福島和長野等7個縣內共有17人下落不明，99人受傷。





▲哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本。（圖／路透）

哈吉貝颱風影響日本陸海空交通，成田國際機場上午11點（台灣時間上午10點）過後全航線停飛；羽田機場則從當地時間下午2點起（台灣時間下午1點）停飛國際、國內航班，且禁止班機降落。新幹線目前仍暫停行駛，部分鐵路車次也有取消和更動，有機會在13日中午過後復駛。