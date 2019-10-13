　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

61年最強颱哈吉貝撲日　過夜後「4死99傷」17人失蹤…24小時降926毫米

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼哈吉貝颱風暴雨強灌，72小時雨量下破1000毫米。（圖／路透）

▲哈吉貝颱風襲日，多地水淹及膝。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

19號颱風哈吉貝以日本「61年最強颱」之姿，於日本時間12日晚間7點登陸伊豆半島，在關東各地降下驚人雨量。截至日本時間上午6點，已有3人死亡、1人心肺呼吸停止，另17人下落不明，將近百人受傷。

日本氣象廳統計，哈吉貝挾帶的龐大雨量，於12日當天在神奈川縣箱根町就降下926毫米，靜岡伊豆市山72小時降雨累積也有760毫米。哈吉貝來勢洶洶，最大瞬間陣風一度為每秒60公尺，相當於時速216公里；靜岡縣、埼玉縣、神奈川縣、山梨縣和東京都等地區，都發布了土石流警報。

▼哈吉貝最大風速一度達每秒60公尺。（圖／路透）

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲▼哈吉貝颱風氣壓分布圖，整個日本東岸宛如陷入黑洞。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲哈吉貝颱風氣壓分布圖，日本關東地區深陷遭狂風暴雨肆虐。（圖／翻攝自中央氣象局）

日本氣象廳11日上午即預計，哈吉貝颱風威力可與1958年的狩野川颱風（艾達颱風）匹敵，將可能突破61年來大雨、強風的紀錄；狩野川颱風（艾達颱風）當年造成至少1200人死亡。無獨有偶，12日晚間6點24分，正遭受颱風侵襲的千葉地區發生規模5.7地震，震源深度80公里，最大震度4，擴至東京都23區、神奈川等地都有感。

哈吉貝颱風目前已經造成3人死亡，消息分別由千葉、群馬及神奈川縣傳出，神奈川縣1人目前無生命跡象。在福島和長野等7個縣內共有17人下落不明，99人受傷。

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本。（圖／路透）

哈吉貝颱風影響日本陸海空交通，成田國際機場上午11點（台灣時間上午10點）過後全航線停飛；羽田機場則從當地時間下午2點起（台灣時間下午1點）停飛國際、國內航班，且禁止班機降落。新幹線目前仍暫停行駛，部分鐵路車次也有取消和更動，有機會在13日中午過後復駛。

ET快訊
台首位連兩屆得牌！李智凱世錦賽鞍馬奪銀　湯瑪仕迴旋完美落地
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國紐澳良飯店「垂直骨牌式坍塌」　工地1死18傷2受困…周遭街區全疏散

61年最強颱哈吉貝撲日　過夜後「4死99傷」17人失蹤…24小時降926毫米

慕尼黑啤酒節近10萬個啤酒杯被偷　主辦：已經算少了

日本61年最強颱！暴力降雨灌破1000毫米　哈吉貝累積2死90傷、797萬人接疏散通知

男攔禮車下跪求別嫁！車上前女友激動摀臉　結局竟讓網友超意外

超罕見！全世界只有43人有「黃金血型」　一生只有一次輸血機會

61年最恐怖「遠古強颱」登陸！哈吉貝「整坨壟罩」雨掃關東...已知2死80傷9失蹤

土石流淹沒群馬縣民宅　哈吉貝颱風累計「2死78受傷6失蹤」

玩鬧撞破玻璃門「割破頸動脈」　15歲男學生失血過多身亡

影／「承認台灣是國家」！請願連署12hrs「倍增破6萬」　白宮回應不遠了

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

做錯事被鍊...牠塞爸懷裡委屈討拍　父子情深媽傻眼：那男的也綁起來！

魏如萱「學員二選一」超糾結！　改選LULU讓她晉級

4歲和養父母相遇！萌娃真情告白　甜喊：初次見面「我心就愛上妳了」

鳥人吱吱用「真誠」打動魏如萱、蕭敬騰　吳克群讚「是可能真正成為歌手的人」

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

美國紐澳良飯店「垂直骨牌式坍塌」　工地1死18傷2受困…周遭街區全疏散

61年最強颱哈吉貝撲日　過夜後「4死99傷」17人失蹤…24小時降926毫米

慕尼黑啤酒節近10萬個啤酒杯被偷　主辦：已經算少了

日本61年最強颱！暴力降雨灌破1000毫米　哈吉貝累積2死90傷、797萬人接疏散通知

男攔禮車下跪求別嫁！車上前女友激動摀臉　結局竟讓網友超意外

超罕見！全世界只有43人有「黃金血型」　一生只有一次輸血機會

61年最恐怖「遠古強颱」登陸！哈吉貝「整坨壟罩」雨掃關東...已知2死80傷9失蹤

土石流淹沒群馬縣民宅　哈吉貝颱風累計「2死78受傷6失蹤」

玩鬧撞破玻璃門「割破頸動脈」　15歲男學生失血過多身亡

影／「承認台灣是國家」！請願連署12hrs「倍增破6萬」　白宮回應不遠了

糗！警為制伏毒品通緝犯　不慎拿反胡椒噴罐噴到自己人

把握好天氣！周一起變天降溫「北東連下6天雨」　較涼時間點曝光

美國紐澳良飯店「垂直骨牌式坍塌」　工地1死18傷2受困…周遭街區全疏散

冷色調才美啊！PONY修圖技巧大公開，最愛2款APP濾鏡

邀台參與「帶路文化」　廣東「南海一號」兩岸交流基地掛牌

SU-57隱形戰鬥機潛在客戶曝光！　解放軍想買「F-35殺手」

61年最強颱哈吉貝撲日　過夜後「4死99傷」17人失蹤…24小時降926毫米

共產運動「45個目標」只剩1個就突破！情報局人手一本「讀到破破爛爛」

黑絲「母女3人合照」誰是媽媽？萬人猜錯…嚇傻：有保養差這麼多！

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

國際熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

玩鬧撞破玻璃門割頸動脈　15歲男孩身亡

OL抱怨工作12年月領4萬遭狠嗆

日本61年最強颱雨量灌破1000毫米　哈吉貝累積2死

「承認台灣是國家」！請願連署12hrs倍增破6萬

「長灘島一條線」超露掀熱搜　台女喊冤

哈吉貝颱風登陸600毫米暴雨強灌關東

最恐怖「遠古強颱」整坨壟罩！已知2死80傷9失蹤

男攔禮車求前女友別嫁　結局讓網友超意外

超罕見！全世界只有43人有「黃金血型」

路邊撿記憶卡　竟藏裸女遭虐殺片

土石流淹沒群馬縣民宅　哈吉貝颱風累積2死

慕尼黑啤酒節近10萬個啤酒杯被偷

關東降雨創紀錄　成田羽田停止起降

更多熱門

相關新聞

日本61年最強颱雨量灌破1000毫米　哈吉貝累積2死

日本「61年最強颱」19號颱風哈吉貝，在日本時間12日晚間7時在伊豆半島登陸，挾帶的旺盛水氣已經在關東各地降下暴雨，神奈川縣箱根町累積雨量已經突破1000毫米，群馬縣發生土石流淹沒4戶民宅，造成1人死亡。根據NHK WORLD-JAPAN報導，全日本已有797萬人接獲官方的疏散資訊。官方統計哈吉貝颱風已經累計造成2人死亡、86人受傷、9人失蹤。

最恐怖「遠古強颱」整坨壟罩！已知2死80傷9失蹤

哈吉貝颱風登陸600毫米暴雨強灌關東

哈吉貝今晚撲日　13日最新航班異動

哈吉貝登陸日本前夕　魔幻天空降臨

關鍵字：

日本19號颱風哈吉貝關東

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

LV向YG娛樂求償674億

夫半個月沒做受不了「快回來餵飽我」　妻崩潰求離婚

11Pro剛買3天！他放口袋「震一下」秒毀

女嬰出生2天遭遺棄荔枝園　獲救時…螞蟻爬滿身

劉亞仁國際出櫃日曬男男曖昧照

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

南投紅衣伯「直腸炸裂」　飲水機旁剉屎

台灣最早正妹網紅！12年後美成仙女近況曝光

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

網友錯了！仰臥起坐「反著做」…腰圍鏟7.5cm

媽怨女兒亂買山藥子　下秒眼眶全濕

阿姨要96歲嬤隻身搭車北上　孫媳火大

飛機毀住家屋頂提告興航　判賠卻拿不到

18歲男台三線撞護欄慘死　目睹女駕吐真相

更多

最夯影音

更多
林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！
他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

他罹精神疾病20年！同時兼3差　不隱藏病情證明：我們也能工作

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

陳忻玥狂撩蕭敬騰差點親到　Lulu狂喊：壞蛋 !

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

畫面曝光！29歲熊貓外送員深夜送單遭貨車攔腰撞飛亡...父悲：才做2天

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

實測高調「智慧行李箱」跟主人走 他小跑步測試被插隊：欸！跟錯啦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面