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彭佳嶼「天氣之子」！直擊孤島氣象觀測員工作實況　看見最真實天氣原貌

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▲▼彭佳嶼氣象站觀測110年暨新建站房啟動典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲距離基隆船程要2小時的彭佳嶼，其氣象站已有觀測110年歷史，是監測台灣北方天氣系統的前哨站。（圖／記者徐斌慎攝）

記者賴文萱／基隆彭佳嶼報導

彭佳嶼氣象站是台灣北方天氣系統的前哨站，在這裡觀測到的天氣變化，往往在3~4小時後就可能發生在台北。為了即時掌握由北往南天氣系統的變化，在這個距離基隆2小時船程的小島上，氣象局「天氣之子」一年365天輪流駐守在此，站在最前線即時傳輸最新氣象資料，《ETtoday新聞雲》也特地來到島上直擊孤島觀測員的一天。

▲▼氣象局彭佳嶼測站技佐傅鋒。（圖／記者賴文萱攝）

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▲▼氣象站技佐傅譯鋒駐守在彭佳嶼已經4年，每天例行工作就是要到戶外觀測坪進行人工觀測，將第一手資料回傳至氣象局本部。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼氣象局彭佳嶼測站技佐傅鋒。（圖／記者賴文萱攝）

自1909年以來就持續進行氣象觀測作業的彭佳嶼氣象站，至今已有110年歷史。駐守在此的氣象局觀測員傅譯鋒，來到彭佳嶼觀測站已經4年，被問到為何會來到這個幾乎什麼都沒有的孤島工作？他笑說，「我本身就很喜歡賞雲、接觸大自然啊，對外島生活也有興趣，當初考上國考到氣象局工作後，就一直想到外站做天氣觀測，知道彭佳嶼測站有缺額後，就主動請調來了。」

▲▼彭佳嶼自然景觀。（圖／氣象局技佐傅譯鋒提供）

▲▼傅譯鋒除了愛看雲，也愛攝影，閒暇時記錄下不少彭佳嶼的自然美景。（圖／氣象局技佐傅譯鋒提供）

▲▼彭佳嶼自然景觀。（圖／氣象局技佐傅譯鋒提供）

「做這份工作，就是要能耐得住寂寞，能接受長時間一個人獨處的環境」，由於離島觀測員的人員編制少，傅譯鋒說，他每天跟同事輪流值班，在這裡幾乎都是一個人上班、一個人進行觀測作業，每次約值班15天才能回去本島放假。不過好在他的興趣就是喜歡接觸大自然及攝影，閒暇時就會拿著相機在島上走走拍照，紀錄下許多絕美景色。過去他的攝影作品投稿到世界氣象組織（WMO）2019年曆照片徵稿，在世界各國近千張作品中也成功入圍在75張候選名單內。

▲▼氣象局彭佳嶼測站技佐傅鋒。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼氣象局離島人員編制少，觀測員多是一人值班，傅譯鋒說，「做這份工作，就是要能耐得住寂寞」。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼氣象局彭佳嶼測站技佐傅鋒。（圖／記者賴文萱攝）

由於彭佳嶼是台灣觀測北方天氣系統的前哨站，是監測由北往南移動的天氣系統先鋒。傅譯鋒說，大約每3個小時就要把人工、自動觀測的內容編成電碼送回去局本部，觀測資料將會彙整做成天氣預報，因此一定要在規定時間內送回去才行。

他解釋，雖然大部分的觀測資料，例如氣壓、氣溫、濕度、風速、風向等都能夠自動化了，但還有一部分沒辦法自動化，比方說雲量、雲高、雲狀、現在天氣跟過去天氣變化，所以就是必須靠他們人工來進行觀測。

▲▼氣象局彭佳嶼測站技佐傅鋒。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼觀測員每3小時必須將人工、自動觀測的內容編成電碼送回去局本部。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼氣象局彭佳嶼測站技佐傅鋒。（圖／記者賴文萱攝）

彭佳嶼沒有高山遮蔽、地形破壞，是最能真實觀測到天氣系統強弱的前線，但觀測工作也就更加辛苦。在颱風季或是冬季東北季風盛行時，經常可以觀測到陣風10級以上的強風，在這裡可以說只有「強風」與「超級強風」。

傅譯鋒說，「最辛苦的時候，就是去戶外觀測時遇到劇烈天氣。」如果下大雷雨，雷雨胞就在正上方，沒有遮蔽物可躲，那是非常危險的。他回憶，去年8月初，受到颱風外圍環流影響，島上連續2天不停有雷擊，不僅在外觀測風險很高，也導致許多儀器都壞掉，只能靠最傳統的人工方式來編報電碼，真的非常忙碌。

又或者遇到颱風中心離彭佳嶼很近的時候，沒有高山屏障的小島，外面風雨更是呈現很可怕的狀況，因此，戶外觀測就必須盡可能在最短時間內完成，否則就可能會被風吹起的東西打到，風險很大。

▲▼氣象局彭佳嶼測站技佐傅鋒。（圖／記者賴文萱攝）

▲若遇到風浪過大時，船隻無法靠岸、也無法運補，在彭佳嶼駐守的人員形同被關在孤島。（圖／記者賴文萱攝）

此外，可怕的狀況則是受風浪影響被關在島上的時候，傅譯鋒說，島上的食物是從本島靠著運補船載運過來的，曾經有次颱風後的西南風很強，碼頭風浪很大，因此來接他們的交通船、糧食運補船一直沒辦法靠岸，他被滯留在島上超過10天，到後來只能控管糧食數量度過。

雖然在外島工作有著許許多多辛勞的一面，不過，傅譯鋒仍然如魚得水、很樂在其中。他說，在彭佳嶼觀測天氣最大的優點就是視野非常遼闊，因為這邊地形很空曠，雲的來來去去、發展與消散，在島上一覽無遺，能非常清楚的觀察變化，但在本島有地形、建築物擋住，雲的移動就沒那麼容易可以觀察。

▲▼彭佳嶼自然景觀。（圖／氣象局技佐傅譯鋒提供）

▲▼彭佳嶼是候鳥重要的過境中繼站，當春季、秋季時，島上會有很多非常少見的鳥類現蹤。（圖／氣象局技佐傅譯鋒提供）

▲▼彭佳嶼自然景觀。（圖／氣象局技佐傅譯鋒提供）

另外，彭佳嶼也是候鳥重要的過境中繼站，當春季、秋季時，島上就會有很多非常少見的鳥類現蹤，傅譯鋒說，由於彭佳嶼只有1.14平方公里，在周邊樹叢就很容易能觀察到鳥類，只要當他賞鳥看到這些少見的鳥類時，就會覺得好棒，他笑說，「這就是在這裡工作的一點小確幸吧」。

▲▼彭佳嶼氣象站觀測110年暨新建站房啟動典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲彭佳嶼氣象站新建站房啟動，未來也將擴充更多氣象、海象觀測先進設備。（圖／記者徐斌慎攝）

由於彭佳嶼的地理位置對監測台灣天氣來說相當重要，氣象局也持續彭佳嶼氣象站大進化，今年已啟用氣象站新站房，更加完善觀測員工作上的便利性，未來也將擴充更多氣象、海象觀測先進設備，為民眾提供重要的最前線天氣資訊。

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