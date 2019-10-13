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蔡依林吃的是花枝or魷魚...網爭翻天　1張圖搞懂頭足家族成員

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▲▼蔡依林。（圖／翻攝蔡依林臉書）

▲蔡依林在臉書問大家她吃的是什麼？（圖／翻攝蔡依林臉書）

記者許展溢／台北報導

天后蔡依林年底一連6場演唱會門票昨（12日）開賣，想搶票還得先答對題目，蔡依林更在臉書出了模擬考題問《怪美的》MV中她吃的是花枝、透抽、小卷或魷魚？不少人傻傻分不清楚，最後蔡依林公佈答案是花枝，但有海洋生物老師留言說，魷魚才對，引起熱烈討論。

蔡依林發文一出，很多人歌迷認真討論，最多人猜的是魷魚，有網友說「我在攤販買的烤魷魚長這樣」、「明明是魷魚跟夜市攤販的一樣」、「我以為是小卷耶」、「看起來是透抽=中卷耶！」、「小卷跟中卷有親戚關係嗎」、「這個跟本沒啥人分的清楚～除非是專業的魚販們，很多廚師自己也分不清，哈哈」、「對我來說全部都長得差不多哈哈哈哈」，「其實吃起來口感都一樣」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 頭足家族成員。（圖／農委會提供）

▲魷魚具透明外殼，眼睛無膜。（圖／農委會提供）

到底是花枝？還是魷魚？蔡依林在留言串公布答案表示，MV阿木導演說是花枝。這讓網友表示「姐，夜市的魷魚都哭了」，有學海洋生物的老師留言指出「大家都叫我”花枝”～您吃的是魷魚喔！」，有網友回覆「支持花枝老師，可以理解導演跟工作團隊要表達的是"花枝"，但實際上是魷魚，怎麼可以教導錯誤知識呢？」，也有網友認為「明明是魷魚。花枝再怎麼烤都不會有紅紅的那個，以成本來說魷魚是最便宜的。」。

▲▼ 頭足家族成員。（圖／農委會提供）

▲頭足家族到底長甚麼樣子，其實很多人常常搞不清楚。（圖／農委會提供）

頭足家族到底長甚麼樣子？其實真的很多人常常搞不清楚，又該如何分辨這些海鮮？以下為農委會專業的說明：

魷魚：尾巴有可愛的三角形肉鰭，有透明外殼，眼睛沒有膜的。

鎖管：大大的菱形肉鰭是身體的二分之一，而鎖管的眼睛是有膜的，要特別注意，並依身型大小可以區分種類，小於15公分稱為小卷，超過15公分稱為中卷，而成型後一般稱為透抽。

另外，還有以下相像的：

軟絲：身體呈橢圓形具透明外殼，而且眼睛有膜。

花枝（烏賊、墨魚）：圓圓胖胖的體型非常可愛，背上有白色堅硬外殼，外表也有漂亮花紋。

章魚：全身軟綿綿的，有8隻粗腕大吸盤。

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