文學野餐市集、外星人實境解謎　臺文館16歲「制服日」椪餅免費送

▲國立臺灣文學館16歲，館長蘇碩斌特地穿上母校南一中校服為活動宣傳。（圖／國立臺灣文學館提供）

記者林育綾／綜合報導

國立臺灣文學館將於10月19日（六）迎接16歲生日，將舉行一系列館慶活動包括野餐、市集、作家面對面、樂團、桌遊等，當天更特別延長開放至晚間9時。民眾只要穿高中制服，還能免費獲得限量的籤詩文學椪餅！



▲穿制服即可獲得限量的「文學椪餅」，還有隨機附籤詩。（圖／國立臺灣文學館提供）



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臺文館10月19日館慶活動不停歇，上午10:30將舉行「捐贈者感謝儀式」，邀請文學文物捐贈者蒞館致贈感謝狀，並安排臺南一中、臺南女中、港明中學、瀛海中學的7名高中生，朗誦向陽、吳晟、楊牧等詩人的詩作。

中午12:00「草地上的新文潮」系列活動，包含「文學野餐市集」2大主題攤位，玉山社、聚珍臺灣、烏邦圖書店、中研院、臺南女中文化隊等也將應邀出席擺攤，活動當日還有摸彩抽獎。

而「文學放送頭」讓書迷作家面對面，邀請何敬堯、洪明道、張凱惠、林美冬、曹竣瑋等作家參與；另還有「文學聲林」讓音樂結合文學，13:00至17:30邀請王榆鈞、吳志寧、榕幫樂團、DJ沈髒三齊同歡。

「桌遊試玩會」有4款取材自文化及歷史、文學的桌遊，包括《亡命台海》、《陣頭》、《說妖》、以及臺文館研發製作的《農民力》等遊戲。

▲臺文館推出「外星人征服文學館」實境解謎遊戲。（圖／國立臺灣文學館提供）

同時推出「外星人征服文學館」實境解謎遊戲，遊戲內容設定臺文館迎接16週年館慶之際，希望神秘嘉賓前來同樂，卻將邀請訊息發送至外太空，不久後，一艘形狀奇特的幽浮滯留在臺文館上空。臺灣文學調查小隊決定依循外星人在各個展覽文物上留下的足跡，挖掘外星人征服臺文館的秘密，此活動在12月22日前都能在臺文館特定展區解謎。

館內還有「娘惹浮生──二十世紀初期臺灣古典文學南洋旅行記」、「逆旅‧一九四九臺灣戰後移民文學」特展、「詩永不滅─林亨泰捐贈展」等展覽可參觀。10月19日還有由文化部影視局主辦、公共電視承辦的2019臺灣紀錄片行動列車，10:00放映《後勁：王建民》、14:00《夢想騎士的誠品之旅》接棒，於臺文館演講廳播放。

16週年館慶活動將持續至11月底，包含「讀劇」、「戲劇表演」、「文學踏查」、「講座」等，詳情可至國立臺灣文學館官網查詢。

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