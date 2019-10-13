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上班日大變天！北東「雨連下7天」轉涼了　全台降雨熱區出爐

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▲▼下雨,梅雨,暴雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲一周天氣出爐！北東變天轉濕涼。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

氣象局指出，未來一周都是東北風影響的天氣型態，迎風面北部、東半部會有局部短暫雨，尤其以周一至周三下雨時間長、雨勢也較大；中南部維持多雲到晴天氣，但接近山區的平地及山區要留意午後雷陣雨。另外，溫度部分，北台灣下周也轉涼，高溫降幅約3度，其中，16日周三清晨低溫僅剩21度。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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▲未來一周天氣受到東北風影響，北東變天濕涼有雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳建安表示，北台灣未來一周都是東北風影響的濕涼天氣，其中周一至周三東北風強度較強，雨勢比較明顯，下雨空檔少，周四至下周日雨勢則會稍加緩和。中南部則維持多雲到晴的天氣，周二、周三午後中南部山區有局部短暫陣雨，周四至下周日午後中部山區及南部地區有局部短暫陣雨。

受到東北風影響，氣溫方面，晨間各地偏涼氣溫約22至25度，北台灣的高溫則有下降趨勢，周一至周三降幅約3度，整體在25-27度，其他地區高溫仍在31至34度間。

▲▼一周雨區。（圖／天氣風險）

▲天氣風險曝未來4日雨區，其中大台北、宜蘭有短暫陣雨。（圖／天氣風險）

天氣風險則表示，明天（13日）開工起就要迎接一整個禮拜的東北風，而且水氣偏多，北部、東部都轉為容易下雨的天氣。中、南部則是維持好天氣，但空氣品質都不太理想。

周一、二東北風增強，大台北、宜蘭有短暫陣雨，低溫也來到21-22度，感受濕涼。南部僅在山區有零星午後雨，但空氣品質不佳；中部則是日夜溫差比較大、天氣穩定。

周三至周五東北風稍稍減弱，轉為偏東風，水氣增多，宜蘭、花蓮要留意東風與地形作用產生的較大雨勢，北台灣也持續有雨。中、南部天氣沒有明顯變化，但空氣品質不佳的範圍也會擴展至中部地區。

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