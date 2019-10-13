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鄱陽湖大枯水「湖面龜裂」　水底千年遺跡「落星墩」重現陽光下

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▲▼鄱陽湖。（圖／翻攝自《新浪網》）

▲鄱陽湖內的千年遺跡「落星墩」重新出現在陽光下。（圖／翻攝自《新浪網》）

記者柯振中／綜合報導

大陸長江中下游近日嚴重乾旱，江西、湖北、湖南等省分被列為「特旱地區」，位在江西北部、長江南岸的鄱陽湖受到乾旱影響，提早出現枯水期，水位大幅下降，導致長年被湖水淹沒的千年遺跡「落星墩」重現在陽光底下。

綜合陸媒報導，根據鄱陽湖水文站「星子站」8日的統計數據，當地水位比長年來的同期均水位少了5.06公尺，只剩下9.99公尺。受到水位下降的影響，擁有千年歷史、長期淹沒在鄱陽湖中的石島「落星敦」重新出現在陽光底下。

▼遊客在鄱陽湖乾旱地區上行走。（圖／翻攝自《新華社》）

▲▼鄱陽湖。（圖／翻攝自《新華社》）

傳說落星墩在五代時期就已出現，當時被稱為「寶石山」，宋初曾在石島上建亭院，往後歷代都進行維修；明代時又增建浮玉樓、玉京軒、崗漪軒、清暉閣等亭台樓閣，但都已歷盡滄桑，剩下些許殘跡。落星墩遠看像是漂浮在水面，宋人蔣之奇曾經用「今日湖中石，當年天上星」來形容它。

鄱陽湖是大陸最大的淡水湖，每年都有季節性洪流，水域面積在豐水期可達4400平方公里，流域佔江西省流域面積的97％、長江的9％，流量超過黃河、淮河、海河3河水量的總和。

受到乾旱影響，鄱陽湖的水位9月中開始迅速下降，湖床因缺水而裸露在外，甚至有部分區域因為極度缺水導致龜裂。為了緩解乾旱，江西、湖北、湖南等省分的氣象局公告，只要氣候條件允許，將啟用人造雨來緩解災情，江西、湖南更是從11日開始啟動人造雨計畫。

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▼鄱陽湖部分地區因乾旱嚴重龜裂。（圖／翻攝自《新華社》）

▲▼鄱陽湖。（圖／翻攝自《新華社》）

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