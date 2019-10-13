共產運動「45個目標」只剩1個就突破！情報局人手一本「讀到破破爛爛」

▲作者要讀者認清，「在美好宣言的包裝下，那些害人不淺的糖衣會你付出怎樣的代價。」（示意圖／Photo by Glen Carrie on Unsplash）

生活中心／綜合報導

一本出版於1961年的書，意外在美國暢銷半世紀，累積銷量200多萬冊，還獲得美國前總統雷根、聯邦調查局等多方推薦，CIA更列為「聖經」！而作者柯立安‧斯考森( W. Cleon Skousen)當時大膽預言共產運動顛覆自由世界的「45個目標」，如今人們發現「只剩下1個還沒被突破」，代表那不只是預言，而是警惕。八旗文化近來引進該書，譯名為《赤裸裸的共產黨》，提到雖然最初是寫給美國一般大眾的書，卻對中文讀者的啟發很大。

作者斯考森當年也沒有打算要寫一本暢銷全國的書，更沒料想到他寫出來的這本書，最後會名列冷戰經典作品。根據八旗文化介紹，《赤裸裸的共產黨》(The Naked Communist: Exposing Communism and Restoring Freedom)是一本會讓人不寒而慄，一部倒著讀的「共產黨宣言」，甚至曾被美國中央情報局(CIA)列為必讀「聖經」，在當年冷戰時期「我們做情報的，人人都有一本，讀到書本都破破爛爛。」

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該書出版於1961年，之前的1958年，是共產主義猖獗、橫行的年代。二戰結束之後，以蘇聯為首的共產陣營，並未如其他自由民主國家那樣，開始休生養息、重建家園，反而在政治上輸出革命、推動共產獨裁，積極攻城掠地、蠶食併吞小國，軍事上研發飛彈、囤積核武。世界頓時被一分為二，人類也被區分成「自由人」以及奉行共產獨裁的「馬克思人」。

書籍簡介中提到，進步年輕人曾以「進步」之名而投身的「共產革命」，實則是一場造成1億5千萬人死亡、耗蝕全球元氣的「運動」，成為人類自二次世界大戰之後的重大威脅。《赤裸裸的共產黨》在出版時，首次提供一個機會，讓人了解共產主義的哲學基礎，透析共產黨的行為模式和思維方式，從馬克思到史達林、列寧、赫魯雪夫，從二戰、中國赤化到古巴危機，把虛幻的外衣給扒下來，赤裸裸地看個精光。他指出共產黨人偏好暴力、好耍詭計、背信棄義，但全都被所謂的「革命」給合理化。

而當年作者列出共產運動「45個顛覆自由世界的行動目標」，原本只是他的大膽預言，這些目標包括，「巴拿馬運河國際化」、「滲透並控制大企業」、「支持一切社會主義運動，而取得集權式的控制」、「滲透媒體」、「動用學生暴動來煽動民眾抗議」、「控制各級學校」、「承認共產中國。允許共產中國進入聯合國」等等。但如今人們可以發現，作者所說的並非預言，而是要世人警惕，共產陣營如何企圖影響自由世界的生活方式。「因為這45個目標當中，只剩下最後1個還沒有被共產黨給突破！」

▲《赤裸裸的共產黨》作者當時大膽預言共產運動的「45個目標」，如今人們發現「只剩下1個還沒被突破」。。（圖／八旗文化提供）

出版社提到，如今了解共產思想的運作，還有它如何侵蝕全球自由的經過，甚至比以往還要來得更重要。因為自由民主社會裡的各種觀念和思想，比如多元化、公平正義等貌似「進步」的價值，背後的哲學和思想基礎，實則就是共產主義。作者認為，經由《赤裸裸的共產黨》之分析，建立起個人的思想防線，才能進而把整個社會武裝起來。

此外也提及，這本書也是一部赤裸裸的共產黨史。從馬克思及恩格斯的成長背景，說明共產主義在怎樣的狀況下被提倡，並且如何意外地在俄羅斯發展、壯大，進而有意發展成掌控全球的單一思想。內容簡單明瞭，把艱澀的共產主義思想、主義用平鋪直述的方式，以淺白的文字來介紹。

更剖析共產主義的核心思想，在當代如何以各種「進步觀念」的名義，侵蝕自由世界，要讀者認清，「在美好宣言的包裝下，那些害人不淺的糖衣會你付出怎樣的代價。」

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