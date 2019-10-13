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邀台參與「帶路文化」　廣東「南海一號」兩岸交流基地掛牌

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▲▼廣東「南海一號」省級海峽兩岸交流基地掛牌。（圖／取自廣東海上絲綢之路博物館）

▲廣東「南海一號」省級海峽兩岸交流基地掛牌。（圖／取自廣東海上絲綢之路博物館，下同

記者陳政錄／上海報導

大陸近年力推「一帶一路」戰略，除力邀台商從經濟面參與外，廣東「南海一號」省級海峽兩岸交流基地於日前（11日）上午舉行掛牌儀式，旨在進一步推動兩岸於「海上絲綢之路」上，加深文化交流。

「南海一號」是一艘南宋初期（約1160年代）於海上絲綢之路上，在向外運送瓷器中失事沉沒於廣東省陽江市南海海域的沉船，它於1987年被發現，由於其上裝載有八萬餘件保存完好的宋代瓷器、生活用具等文物而極具價值。

▲▼廣東「南海一號」省級海峽兩岸交流基地掛牌。（圖／取自廣東海上絲綢之路博物館）

掛牌儀式上，包括參加第六屆台灣青年嶺南行活動的數十名台灣青年代表，以及陸方廣東省委台辦副主任黃兆芬、陽江市委副書記黎澤林、廣東海上絲綢之路博物館館長曾超群等出席。主辦方表示，「南海一號」的始發港是泉州，與泉州隔海相望的台灣，同屬於南海上絲路航線上的節點地區。

曾超群進一步表示，船上的器物製造、遠航的水手也許就有台灣先民的參與，是兩岸人民共有的珍貴歷史文化遺產。他說，博物館將充分發揮自身優勢，以兩岸交流基地為平台，加強兩地的海絲文化交流，推動兩岸關係和平發展。

陽江市台商投資企業協會常務副會長劉劍成在當地經商多年，他表示，在文化底蘊深厚的地方成立「海峽兩岸交流基地」，將有助於增進兩岸同胞的相互瞭解。

▲▼廣東「南海一號」省級海峽兩岸交流基地掛牌。（圖／取自廣東海上絲綢之路博物館）

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