花蓮商圈連燒5房！消防員搶救後「力竭癱地」…網超心疼：打火英雄辛苦了

▲花蓮金三角商圈12日傳出火警，打火英雄搶救後力竭癱坐。（圖／網友Katmai Zeng授權提供）



記者柯振中、蕭可正／花蓮報導

花蓮金三角商圈12日下午驚傳火警，公園路上一棟木造鐵皮屋因不明原因起火，波及附近的5棟房子。警消得知消息，出動40車共180人前往搶救，成功將火勢撲滅；而消防員搶救後力竭癱坐的畫面，也被網友記錄下來，分享到網路上，短短30分鐘就收獲上千個讚，也讓人大讚，「打火英雄辛苦了！」

這起火災發生在12日下午3點左右，事發建築物疑似從內部起火，引發大面積燃燒，波及到一旁的建築物。由於現場多為木造平房，火勢迅速延燒，附近至少5棟房子先後遭殃，連80年的老店「德利豆乾」也受到波及。

▼花蓮金三角商圈12日的火警波及至少5棟建築物。（圖／記者蕭可正翻攝）



警消接獲報案，出動了40車共180人前往現場搶救，所幸無人受困、傷亡。警消搶救後，力竭癱坐在地上，被網友「Katmai Zeng‎」拍下，轉而分享到臉書社團「花蓮人」上，短短30分鐘就得到上千個讚與上百則留言。

眾多網友看完警消力竭的照片，紛紛感到心疼，也很謝謝這些打火英雄的付出，「打火英雄辛苦了」、「謝謝你們辛苦了」、「辛苦你們了」、「辛苦了，台灣的英雄」、「有你們真好」、「向您們致敬」、「有您們真好！謝謝英雄們」、「消防人員加油同時，請注意安全」、「辛苦您們了，您們才是台灣人民的真英雄！守護每一個家園的勇士，謝謝您們」。

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▼花蓮12日傳出嚴重火警。（圖／記者蕭可正翻攝）

