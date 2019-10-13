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日本61年最強颱！暴力降雨灌破1000毫米　哈吉貝累積2死90傷、797萬人接疏散通知

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▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲61年最強颱風哈吉貝「暴力降雨」雨量灌破1000毫米。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

日本「61年最強颱」19號颱風哈吉貝，在日本時間12日晚間7時在伊豆半島登陸，挾帶的旺盛水氣已經在關東各地降下暴雨，神奈川縣箱根町累積雨量已經突破1000毫米，群馬縣發生土石流淹沒4戶民宅，造成1人死亡。根據NHK WORLD-JAPAN報導，全日本已有797萬人接獲官方的疏散資訊。截至台灣時間凌晨1點，官方統計哈吉貝颱風已經累計造成2人死亡、90人受傷、10人失蹤。

▲▼哈吉貝颱風暴雨強灌，72小時雨量下破1000毫米。（圖／路透）

▲哈吉貝颱風暴雨強灌，72小時雨量下破1000毫米。（圖／路透）

日本氣象廳統計，哈吉貝颱風挾帶的暴力降雨，在神奈川縣箱根町72小時累積雨量1001毫米，其中926毫米雨量集中在12日的24小時降下，靜岡伊豆市山72小時降雨累積也達到760毫米，最大瞬間陣風來到每秒60公尺，相當於時速216公里。靜岡縣、埼玉縣、神奈川縣、山梨縣和東京都等地區，都發布了土石流警報。

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲颱風哈吉貝瞬間最大陣風可以達到216公里。（圖／路透）

日本氣象廳11日上午就提出預警指出，哈吉貝颱風威力相當於1958年造成1200多人喪生的狩野川颱風（艾達颱風）將會創下61年以來大雨、強風紀錄。

▲▼哈吉貝颱風氣壓分布圖，整個日本東岸宛如陷入黑洞。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲哈吉貝颱風氣壓分布圖，整個日本東岸宛如陷入黑洞。（圖／翻攝自中央氣象局）

日本千葉縣市原市永吉地區12日上午因颱風造成了龍捲風，吹翻一輛貨卡車假使在車內被發現時已經沒有呼吸心跳，另有數棟民宅遭到破壞。在當地時間18時24分千葉又發生規模5.7地震，深度約80公里，最大震度4，東京都23區、神奈川縣、靜岡縣等地皆有感，所幸當局並未發布海嘯警報。

根據NHK報導，在群馬縣富岡市發生土石流災情，泥沙流入4戶民宅當中，當地警消證實，有3人淹沒在土石流當中，其中1名老人獲救之後在醫院中死亡，成為因哈吉貝風災第二位喪生的死者，另外失蹤的2人還在搜救當中。

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲颱風哈吉貝侵襲日本，陸空交通都大亂。（圖／路透）

哈吉貝颱風讓日本交通大亂，成田國際機場上午11時（台灣時間上午10時）以後的國內和國際線航班均停飛，羽田機場自當地下午2時起（台灣時間下午1時）停飛國內和國際線航班，且不允許班機降落。目前新幹線陸續暫停行駛，部分鐵路班次也取消。據瞭解，鐵路班次停駛的狀態可能持續至13日中午。

▲▼ 颱風哈吉貝挾強風豪雨侵襲日本，交通大亂，各地出現淹水情形。（圖／路透）

▲ 氣象廳持續對東京，神奈川，埼玉，群馬，茨城，栃木，長野，新潟，宮城和福島等十個地區發布大雨緊急降雨警告。（圖／路透）

日本氣象廳訊息指出，哈吉貝晚上11時的位置約位於茨城縣中部水戶市附近，暴風圈壟罩大部分的關東地區，以時速45公里的速度往東北前進。日本氣象廳已取消對山梨縣的大雨緊急降雨警告，但是東京，神奈川，埼玉，群馬，茨城，栃木，長野，新潟，宮城和福島等十個地區，還是持續發布警報。

▲▼ 哈吉貝颱風襲日前夕，許多網友捕捉到紫色天空的景色。（圖／翻攝自推特@Desu_unknown）

▲ 哈吉貝颱風襲日前夕，許多網友捕捉到紫色天空的景色。（圖／翻攝自推特@Desu_unknown）

就在哈吉貝暴風圈觸陸前夕，也有網友捕獲原本的藍天被染成一片艷麗的紫色天空，讓推特網友戲稱，「走出了車站，就是魔界了」，事實上這是被稱為「霞」的自然現象，是日落時因為日光斜射產生現象，波長較短的藍、紫光會散掉，波長較長的紅、橙光可穿透大氣，讓天空看起來偏向紅色，且當颱風接近時，大面積雲層會反射紅光，就能看到紫色黃昏。

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