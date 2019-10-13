把握連假最後好天氣！國道13日「9路段」將塞爆　防踩雷撇步看這

▲國慶連假即將結束，國道13日將湧現北上車潮。（圖／記者陳家豪攝）



記者柯振中／綜合報導

國慶連假即將邁入尾聲，交通部高公局12日表示，預估13日下午之後將出現最後一波北上車流，壅塞路段預計是國1北向西螺至埔鹽系統、台中至台中系統等9大系統，民眾若想北上，盡量上午出發，或是改道行駛，以避免塞在車陣中。

高公局指出，12日下午2點30開始，西部國道北上車流開始湧現，壅塞路段包括國1北向新竹到湖口、東湖至汐止系統、南向大華系統-汐止、國3南向新店至中和等系統，其餘路段行車都相當順暢。

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高公局預估，13日國到交通量為103百萬車公里，其中北上交通量可達58百萬車公里，為平常日的1.3倍，下午將湧現最後一波北上車流，壅塞路段預測為「國1北向西螺至埔鹽系統」、「台中至台中系統」、「新竹系統至竹北」、「北向龍潭至三鶯」、「竹南至西濱」、「竹山至南投」、「霧峰系統至霧峰」、「北向頭城至坪林」及「國6西向舊正至霧峰系統路段」等系統，建議北上民眾可以提早出發、改道駕駛，或利用13日5-10時暫停收費時段行駛，節省時間、金錢。

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供，點圖可放大）



高公局說明，13日將進行「14-21時國5蘇澳到頭城北向高乘載管制」、「全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道」、「單一費率（國3新竹系統至燕巢系統再8折收費）」、「深夜0-10時暫停收費」、「開放路肩及匝道儀控」等疏導措施，以緩解車流。

針對連假期間的高速公路尖峰時段與路段，規劃了4條長途、7條短途替代道路，用路人可以利用台9替代國五、台63替代國6、台61替代國1及國3，避開塞車路段。

▼國道易壅塞路段替代路線一覽。（圖／高公局，點圖可放大）



另外，中央氣象局預報員陳伊秀表示，全台各地13日依然是多雲到晴的好天氣，北部山區、東半部及南部沿海地區可能出現零星降雨，北部白天高溫約落在30度左右；中南部、南部的近山區需留意午後雷陣雨，中南部高溫約在32到33度之間。

陳伊秀說到，東北風14日開始增強，將持續影響北部、東北部6天，其中14日至16日風勢較強，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區可能有較強風勢，更容易下雨；中南部則維持多雲到晴的天氣型態，只有山區會出現午後雷陣雨。

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▼連假結束後，北部、東北部開始變天。（圖／記者李毓康攝）

